Le Conseil d’Administration de LafargeHolcim Maroc, réuni vendredi dernier, a nommé José Antonio Primo en tant que Directeur Général de la société à compter du 1er septembre 2021.

Il remplace, ainsi, George Michos, qui a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités de carrière en dehors du Groupe Holcim, indique la société dans un communiqué. M. Primo a occupé de nombreuses responsabilités de Direction Générale au sein du Groupe Holcim, notamment en Europe Centrale, aux Etats-Unis, au Mexique et en Espagne. Depuis 2020, il gère les projets de capture et utilisation du CO2 du Groupe Holcim en Europe (Strategy CCUS Europe – Carbone Capture Utilisation and Storage).

M. Primo connaît bien le Maroc où il a tenu la fonction de Directeur Industriel de Lafarge Maroc pendant plusieurs années, fait savoir le communiqué, ajoutant que le Conseil d’Administration a chaleureusement remercié M. Michos pour sa contribution aux succès de LafargeHolcim Maroc.