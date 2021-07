La compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc a annoncé ce matin renforcer son offre avec près de 1.400 vols supplémentaires programmés dès le début de juillet.

« Afin de répondre à la forte demande, Royal Air Maroc renforce son offre en mobilisant des avions affrétés pour l’été 2021. Près de 1.400 vols supplémentaires d’une capacité de plus de 220.000 sièges seront programmés dès le début de juillet », a annoncé la RAM sur son compte Twitter ce matin, ainsi que dans un communiqué de presse.

Afin de répondre à la forte demande, Royal Air Maroc renforce son offre en mobilisant des avions affrétés pour l'été 2021. Près de 1400 vols supplémentaires d’une capacité de plus de 220000 sièges seront programmés dès le début de juillet. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) July 1, 2021

La RAM a également annoncé le lancement de 11 nouvelles lignes directes directes reliant les villes marocaines aux grandes métropoles européennes.

Royal Air Maroc renforce ses routes aériennes en lançant 11 nouvelles lignes directes reliant les villes marocaines aux grandes métropoles européennes : — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) July 1, 2021

Il s’agit des liaisons suivantes:

Casablanca: lancement de la ligne Casablanca-Naples à partir du 06 juillet à raison de 2 fréquences.

Fès: renforcement de la ligne Fès-Paris et lancement de 7 nouvelles lignes avec Amsterdam, Bruxelles, Lyon, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Marseille.

Tanger: lancement de la ligne Tanger-Lyon et renforcement des lignes Tanger-Paris, Tanger-Amsterdam et Tanger-Bruxelles.

Nador: lancement de la ligne Nador-Eindhoven et renforcement des lignes Nador-Amsterdam, Nador-Bruxelles, Nador-Düsseldorf et Nador-Francfort.

Oujda: renforcement du programme de vols sur Paris à raison de 21 fréquences par semaine, Bruxelles à raison de 6 fréquences par semaine et Marseille à raison de 4 fréquences par semaine.

Dans son communiqué, la compagnie signale par ailleurs que, dans le cadre du renforcement de son programme de vols, Royal Air Maroc affrètera plusieurs avions auprès d’une compagnie internationale de référence. Ces appareils de dernière génération sont sélectionnés selon un processus rigoureux qui respecte toutes les réglementations et normes de sûreté et de sécurité, et qu’ils ont été approuvés par les autorités d’aviation civile des pays où ils opèrent.

Royal Air Maroc rappelle aux passagers qui embarquent sur ses vols la nécessité de se

conformer aux exigences édictées par les pays de départ et d’arrivée. A défaut, Royal Air Maroc se verra obligée de refuser l’embarquement aux passagers ne remplissant pas ces exigences. Royal Air Maroc rappelle en particulier que certains pays exigent le renseignement préalable de formulaires en ligne. Les exigences des pays évoluant de façon continue, Royal Air Maroc met à la disposition de ses clients un lien constamment mis à jour à l’adresse suivante: https://conditionsdevoyage.royalairmaroc.com/.