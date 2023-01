Un luxe moderne et sportif : c’est ce qu’incarne le nouveau GLC dans tous ses détails. C’est le véhicule le plus dynamique de la famille des SUV à succès de Mercedes-Benz.

C’est ce que souligne dès le premier coup d’œil son design avec des proportions inédites, des surfaces captivantes, des arêtes de forme précise et un intérieur clairement structuré et de grande qualité.

Il séduit par ses performances routières et son efficience. Le GLC est exclusivement disponible en version hybride : soit hybride rechargeable, soit semi-hybride avec technique 48 volts et alterno-démarreur intégré. Les hybrides rechargeables offrent une autonomie de plus de 100 kilomètres (WLTP) – parfait pour une utilisation quotidienne essentiellement électrique. Le GLC est à l’aise sur tous les terrains : que ce soit onroad ou offroad, il convainc partout par son confort et son agilité.

En outre, la nouvelle direction de l’essieu arrière le rend encore plus maniable et plus sûr. Tout-terrain, il marque des points grâce à de nombreuses caractéristiques, comme la série 4MATIC, la conduite tout-terrain 100 % électrique sur les modèles rechargeables, l’écran tout-terrain et le « capot moteur transparent ».

« Avec le nouveau GLC, nous perpétuons la success-story d’une série résolument tournée vers l’avenir : 2,6 millions de clients dans le monde ont opté pour un modèle de la gamme de SUV à succès depuis son lancement. En tant que modèle Mercedes-Benz le plus vendu ces deux dernières années, ce SUV est l’un des véhicules les plus importants de notre gamme de produits », a déclaré Britta Seeger, membre du directoire de Mercedes-Benz Group AG, responsable de la distribution.

Et d’ajouter: « Je suis convaincue que le nouveau GLC, qui allie un plaisir de conduire dynamique, un design moderne et des fonctions telles que le poste de conduite tout-terrain et notre système de navigation à réalité augmentée MBUX, séduira aussi bien les aventuriers que les familles ».

Dernière génération MBUX

Le niveau d’exigence élevé du nouveau GLC se ressent dans tous les détails. Ainsi, la dernière génération du système d’infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience) le rend encore plus numérique et intelligent, le matériel et le logiciel ont fait un grand bond en avant : sur l’écran du conducteur et l’écran central, des vues brillantes facilitent la commande des fonctions du véhicule et du confort.

Les deux écrans LCD offrent une expérience holistique et esthétique avec des informations présentées de manière structurée et clairement organisée. La navigation en plein écran permet au conducteur de s’orienter au mieux. La réalité augmentée pour la navigation MBUX est proposée en option : une caméra enregistre l’environnement en amont du véhicule.

L’écran central affiche les images animées et affiche en plus des objets virtuels, des informations et des repères. Il peut s’agir notamment de panneaux de signalisation, d’indications de bifurcation, de recommandations de changement de voie et de numéros de logements. Ces affichages peuvent nettement faciliter la navigation en ville.

La capacité de dialogue et d’apprentissage de l’assistant vocal Hey Mercedes repose sur les algorithmes les plus modernes. Ce dernier s’adapte de mieux en mieux aux souhaits et aux préférences de l’utilisateur. Les fournisseurs de musique en streaming peuvent être intégrés de manière transparente dans le MBUX, de sorte que le client bénéficie également de son expérience musicale personnalisée dans le véhicule.

Il est toujours informé de l’actualité et de manière individuelle grâce à la nouvelle fonction gratuite « Newsflash »: sur demande, MBUX lit des messages courts d’une durée maximale de deux minutes. Grâce à la fonction MBUX Smart Home, le client peut connecter son système Smart Home à son GLC. Température, éclairage, volets roulants et appareils électriques peuvent ainsi être surveillés et déclenchés à distance.

Clarté sensuelle et intelligence

Le nouveau GLC est reconnaissable au premier coup d’œil comme membre de la famille des SUV Mercedes-Benz. L’équipement de série comprend l’extérieur AVANTGARDE avec le Pack Chrome, y compris l’encadrement des vitres en chrome et la nouvelle protection anti-encastrement non fonctionnelle en finition chromée. Celui-ci donne le ton et valorise les proportions uniques du véhicule.

Parmi les points forts déterminants du design du GLC, on trouve l’avant redessiné avec des phares qui se prolongent directement la grille de calandre et soulignent la largeur du véhicule, ainsi que la nouvelle grille de calandre, disponible en liaison avec l’extérieur AVANTGARDE de série, avec pour la première fois un cadre chromé et une lamelle sportive en gris mat, y compris les inserts chromés.

La ligne AMG Line inclut une grille de calandre avec le motif Mercedes-Benz et une étoile Mercedes intégrée. « Le nouveau GLC perpétue notre philosophie du design avec sa clarté sensuelle et, à l’instar de l’ensemble de la gamme de SUV, il rayonne d’intelligence et d’émotion », déclare Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz AG. « Sa beauté et son caractère hors du commun incarnent notre conception du luxe moderne de Mercedes-Benz ».