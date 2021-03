Très beau deal pour la BMCI qui devient actionnaire de Aradei pour la faire encore plus grandir et construire un grand champion des Fonciere & OPCI.

L’opération est à deux volets avec d’un côté la BMCI qui entre au capital d’Aradei Capital et de l’autre Aradei Capital qui acquiert les actions de l’OPCI « CLEO PIERRE SPI-RFA » qui détient un portefeuille d’agences bancaires exploitées par la BMCI.

Cet OPCI, qui détient à date d’aujourd’hui un portefeuille d’une centaine d’agences bancaires exploitées par la BMCI, a été constitué suite à l’agrément du projet de règlement de gestion par l’AMMC obtenu en date du 24 décembre 2020 et sous la référence n° AG/SPI/005/2020.

Ce portefeuille d’agences a été valorisé à près de 620 millions de dirhams par deux experts immobiliers indépendants agréés par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration. Les agences sont situées dans 17 villes à travers le Royaume et sont louées à la BMCI au titre de contrats de bail long terme.

En constituant l’OPCI « CLEO PIERRE SPI-RFA » en janvier 2021, la BMCI avait pour objectif de contribuer à l’émergence de cette nouvelle classe d’actif en apportant des agences stratégiques de ses métiers Retail et Corporate. Avec cette opération, la banque poursuit cet objectif tout en scellant un partenariat stratégique à long terme avec la foncière Aradei Capital se traduisant par l’entrée de la BMCI au capital d’Aradei Capital à hauteur d’un peu moins de 5%. La souscription par BMCI est réalisée à travers une opération d’acquisition de titres d’Aradei Capital sur le marché des blocs de la Bourse des Valeurs de Casablanca sur la base d’un prix de l’action de 400 dirhams.

L’acquisition par Aradei Capital des actions de « CLEO PIERRE SPI-RFA » s’inscrit dans la continuité stratégique d’Aradei Capital de se positionner en tant qu’investisseur d’OPCI. L’acquisition de ce portefeuille d’actifs opérationnels permet à la foncière de générer un rendement immédiat et de diversifier ses locataires en intégrant une institution bancaire de premier rang. La souscription en numéraire par Aradei Capital des actions de CLEO PIERRE SPI-RFA est faite pour un montant de près de 557 millions de dirhams.

Pour Idriss Bensmail, Membre du Directoire de la BMCI et Directeur Général Adjoint,« La BMCI se réjouit de ce partenariat stratégique qui lui permet de transférer son véhicule OPCI à la foncière Aradei Capital mais également de devenir actionnaire de cette foncière. Le Groupe BMCI, à travers cette opération stratégique à deux volets,confirme son engagement à participer au développement des OPCI au sein du Royaume via son partenariat avec Aradei Capital, qui bénéficie d’un portefeuille d’actifs de qualité, d’équipes expertes dans le domaine de l’immobilier ainsi que d’un prestigieux actionnariat de référence ».

« Nous remercions la BMCI de la confiance témoignée aux fondamentaux et aux perspectives de croissance de Aradei Capital. Ce partenariat de long terme avec à la fois un actionnaire et un locataire premium d’une forte notoriété donnera une nouvelle impulsion à la croissance de la foncière et marque un premier pas de Aradei Capital dans l’industrie des OPCI », affirme Nawfal Bendefa, Président Directeur Général de Aradei Capital.