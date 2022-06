Une après-midi détente au spa après une journée piscine vue sur notre jolie Casablanca. C’est la promesse du Kenzi Sidi Mârouf hôtel, qui ne cesse d’innover pour le plus grand plaisir de ses clients.

Le rooftop a rouvert ses portes pour nous laisser profiter des belles journées d’été en approche et c’est une nouvelle carte qui nous met l’eau à la bouche. Au menu, tapas et cocktails pour aller avec le décor exotique de sa terrasse. Une jolie piscine azur domine la scène, et le design du rooftop nous fait presque oublier les klaxons de la métropole.

Pour changer de perspective, l’hôtel vous invite donc à adopter le « Drinks and Tapas with a view » qu’on retrouve en son sommet.

Son spa c’est également refait une beauté puisqu’il a désormais pour partenaire l’Académie scientifique de beauté, une maison française reconnue à l’international pour ses inventions scientifiques, la qualité de ses recherches, et la personnalisation des soins s’adaptant à toutes natures de peau et à leurs dysfonctionnements.

Lire aussi: Le Kenzi Tower Hotel obtient le prix Travellers’ Choice 2022

Depuis plus d’un siècle, l’entreprise familiale met la science au service de la beauté et on remercie le Kenzi de nous faire profiter des traditions d’excellence des « artisans beauté » de la Maison, en plein cœur du Technopark de Casablanca.

A l’occasion de cette nouvelle collaboration, l’hôtel nous propose par ailleurs des offres exceptionnelles afin de découvrir la marque sans stress.

En définitive en cas de coup de mou ou d’une simple envie de se détendre, j’ai personnellement ma petite idée quant à l’endroit où se rendre, d’ailleurs je vous laisse j’ai rendez-vous au spa.