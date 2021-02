Le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle organise du 5 au 16 février des journées de sensibilisation à l’importance de l’évaluation des risques professionnels dans les lieux de travail.

Initiées en partenariat avec l’Institut national des conditions de vie au travail, ces journées de sensibilisation, qui sont au nombre de 12, auront lieu en présentiel et à distance, le 5 février dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, le 9 février à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Casablanca-Settat, l’Oriental et Guelmim-Oued Noun, le 11 février à Marrakech-Safi, Souss-Massa et Laayoune-Sakia El Hamra, le 12 février à Fès-Meknès et le 16 février à Draa-Tafilalet, Béni Mellal-Khénifra et Dakhla-Oued Eddahab, indique un communiqué du ministère.

Cette manifestation, placée sous le thème « Evaluation des risques professionnels: un pilier de prévention dans les lieux de travail -modèle de la Covid-19 », est destinée aux partenaires sociaux et économiques, aux consortiums et fédérations professionnelles, aux entreprises, aux instituts et établissements scientifiques, à la société civile et aux départements gouvernementaux et établissements publics concernés, précise le communiqué.

Dans ce cadre, des experts animeront des ateliers sur les techniques d’évaluation des risques professionnels et des mesures préventives en lien avec la gestion du risque de propagation de la Covid-19 dans les lieux de travail, fait-on savoir.

Il s’agit, également, d’une occasion d’examiner les questions liées à la santé et à la sécurité dans le travail et les moyens de promouvoir la culture de la prévention au niveau de l’entreprise, ajoute la même source.