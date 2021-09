Le groupe Intelcia ne cesse de se développer. Fidèle à sa politique de diversification, le pôle IT Solutions du groupe vient de lancer deux activités dédiées au secteur des télécoms: IT for Telecom et Network.

Avec ces deux nouvelles activités, Intelcia IT Solutions courtise les opérateurs télécoms et se positionne comme un partenaire de choix à l’international.

Network: Cette branche concerne une offre de services end-to-end d’ingénierie télécom, Radio, fibre optique et mobile. Elle a été développée en partenariat avec Rhôn’ Telecom, l’expert français des réseaux.

IT for Telecom: Cette deuxième branche est plutôt axée sur l’externalisation des Systèmes d’Information (OSS/BSS et B2B) pour les opérateurs. Elle couvre la totalité des métiers des systèmes d’information des opérateurs télécoms.

Avec ces deux nouvelles activités propres aux opérateurs télécoms, le pôle Intelcia IT Solutions souhaite s’aligner sur les besoins des clients internationaux qui sont en phase d’expansion et de déploiement de nouvelles infrastructures télécoms en répondant à leurs besoins et en anticipant les évolutions technologiques du secteur. Intelcia IT Solutions leur permet ainsi de se recentrer sur leur développement puisqu’elle offre un accompagnement global en proposant l’optimisation radio pour les réseaux mobiles et l’Ingénierie de la fibre optique pour les réseaux fixes.

Quant aux opérateurs qui ont des activités B2B, Intelcia IT Solutions va plus loin en assurant le déploiement et l’exploitation des installations et services qu’ils procurent à leurs clients finaux comme les datacenters, cloud, réseaux d’entreprise, etc.