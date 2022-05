Wafasalaf, filiale du Groupe Attijariwafa Bank et de Crédit Agricole Consumer Finance, a décroché la première place avec un indice de recommandation client (IRC) record de +46 rapporte d’une étude menée par le cabinet international IPSOS.

Forte d’une expertise de plus de 30 ans, Wafasalaf s’est imposée comme une référence du crédit à la consommation au Maroc. Une étude menée par le cabinet international IPSOS vient conforter cette position. Pour cette enquête, un échantillon représentatif constitué de clients particuliers, détenteurs d’un crédit à la consommation, a été choisi pour être interrogé par téléphone.

Les résultats ont été calculés sur la base de la satisfaction client, l’effort déployé lors de la souscription au prêt, la recommandation client et l’intention de fidélité de ces derniers pour les deux prochaines années. Le taux de satisfaction client affiche ainsi une note moyenne de 8,4/10, quand l’Indice de Recommandation Client* (IRC) se positionne sur un score de +46 en 2021.

Des évolutions significatives qui permettent à Wafasalaf de se hisser en première position en termes d’IRC atteignant ainsi un niveau record.

Depuis près de trois décennies Wafasalaf place la satisfaction de ses clients au cœur de ses priorités en misant sur des critères de confiance, d’éthique, de proximité et de satisfaction. Cette politique a eu pour effet d’initier de nouveaux usages et services afin d’offrir une expérience et un parcours client, fluide, optimisé et transparent. Un résultat confirmé par l’enquête réalisée, qui qualifie Wafasalaf d’établissement de confiance, proposant des solutions adaptées aux besoins de ses clients et dont les équipes assurent une très bonne qualité d’accueil dans la transparence et l’écoute.

Avec l’évolution des comportements et des contextes économiques et sanitaires incertains, Wafasalaf a su s’adapter et répondre aux besoins d’usages nouveaux pour se voir aujourd’hui gratifiée pour la qualité de sa stratégie de relation client. Une consécration qui vient souligner l’engagement fort de l’entreprise et l’aboutissement de son histoire et de ses valeurs.