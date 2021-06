Le Leader mondial du mobilier et de la décoration, IKEA, a annoncé, lundi, l’ouverture prochaine de son deuxième grand magasin au Royaume à Tétouan, au sein de la zone commerciale développée par l’aménageur-développeur Tanger Med Zones.

« La mise en place de ce nouveau magasin représente un investissement de près de 400 millions de dirhams (MDH), qui ne manquera pas de dynamiser davantage l’économie de la région Nord du Maroc », a indiqué IKEA dans un communiqué.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima connaît un bel essor économique et social, notamment grâce au complexe industrialo-portuaire Tanger Med, leader en Méditerranée et en Afrique, et démontre au quotidien un important potentiel de développement, souligne le communiqué, notant qu’afin d’accompagner les milliers de ménages attirés chaque année par la région, IKEA a choisi d’y implanter son second grand magasin marocain.

Cette ouverture, prévue pour Juin 2022, s’inscrit dans la continuité du plan de développement de la marque ces 5 dernières années qui a permis le lancement, en plus du grand magasin de Zenata, de trois IKEA pop-ups, dont un au Nord, ainsi que le nouveau format de magasin au Morocco Mall de Casablanca et le site de e-commerce, relève la même source.

Situé au sein de la zone commerciale développée par Tanger Med Zones , ce nouveau magasin permettra d’apporter toute l’expérience unique IKEA à une nouvelle clientèle, tout en créant 500 emplois directs et 1.000 emplois indirects dans la région.

D’une superficie de 16.100 m2, le magasin comprendra un showroom de 3.700 m2, un market hall de 3.450 m2 et le premier restaurant avec terrasse de IKEA, pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes. Il offrira également un espace d’exposition extérieur unique dans l’univers IKEA et au Maroc, sous forme de verrière sur 500 m2, qui abritera la gamme de mobilier d’extérieur tout au long de l’année.

« Ainsi le nouveau magasin apportera l’expérience IKEA complète dans la région, pour le bonheur des familles. Il participera à proposer à ses clients les dernières solutions d’ameublement à des prix bas, qui seront accessibles à une majorité de Marocains », souligne le communiqué.

A l’instar du magasin IKEA de Zenata, le nouveau magasin est conçu dans une démarche intégrant le respect de l’environnement et le développement durable comme priorités. Ainsi, différents systèmes sont adoptés afin de réduire considérablement l’empreinte carbone du magasin et optimiser ses besoins en énergie, notamment via l’utilisation d’un éclairage à base de LED, des systèmes de collecte des eaux de pluie et des zones de recyclage dédiées.

Notons que la zone commerciale se situe sur la route entre Tétouan et Mdiq, à proximité de Cabo Negro, et a pour vocation de donner à la région son attractivité au niveau commercial et adresser la demande particulière des estivants. Elle sera développée sur une première tranche de 30ha et comportera des activités commerciales, de restauration et un projet d’Outlet.

Cette zone permettra aux enseignes nationales et internationales, qui souhaitent développer leurs activités, de se positionner dans une région à fort potentiel économique, et créera des milliers d’emplois directs et indirects dans la région.

Elle sera développée par l’opérateur « Tanger Med Zones », qui développe par ailleurs 6 autres zones d’activités notamment « Tétouan Park ». Cette dernière est développée sur une assiette foncière de 156 HA sur un investissement total de 880 MDH à date.

« Tétouan Park » est dédiée aux PME et PMI et à toute entreprise dans les secteurs de l’industrie légère et manufacturière, le commerce et à la logistique. 20 projets sont opérationnels à ce jour créant 3.600 postes d’emploi. La 4ème tranche de cette zone en cours de réalisation contiendra plusieurs lots pour des projets industriels ainsi que des bâtiments couverts sur 15.000 m² pour accueillir une soixantaine de TPE, notamment les projets des jeunes entrepreneurs.

En synergie avec l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Tanger Med développe également, en collaboration avec le Conseil Régional de Tanger Tétouan Al Hoceima et la Préfecture de M’Diq Fnideq, la wilaya, le ministère des Finances et le ministère de l’Intérieur, la nouvelle zone d’activité économique de Fnideq qui permettra d’impulser une nouvelle dynamique dans la région et la soutenir sur le plan socio-économique.

Elle sera développée en deux phases, sur une superficie de 30 ha et contiendra plus de 80 entrepôts pour des activités logistiques et commerciales.