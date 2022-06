La chaine hôtelière de renommée mondiale poursuit son expansion au Maroc et met en place une stratégie d’expansion ambitieuse.

Le Groupe hôtelier, déjà fortement implanté au niveau mondial avec neuf marques distinctes et plus de 1.700 hôtels en exploitation ou en développement dans 120 pays, compte faire du Maroc un marché prioritaire.

Avec au total 1375 chambres, 6 hôtels en exploitation et 5 hôtels en développement au Maroc, le Radisson Hotel Group entant doubler le nombre de chambres disponibles au royaume d’ici 2025. Cette ambition est le témoin du positionnement stratégique entrepris par la chaine, déjà créateur de valeur ajoutée au sein du royaume. En témoignent les dernières réalisations du géant mondial: les resorts d’Al Hoceima, Taghazout et Saïdia après des lancements réussis pour les hôtels de Casablanca et Marrakech.

A Taghazout, le Radisson Blu Taghazout Bay Surf Village est un des resorts récemment lancés par le groupe. Niché dans un élégant environnement à quelques pas des meilleurs spots de Surf du Maroc, le complexe propose une offre d’hébergement complète avec 91 chambres et bungalows, des restaurants, bars, un spa et une Surf Academy. Le complexe Taghazout Bay Surf Village propose également des installations de sports nautiques, notamment un kayak et un stand-up paddle, des séances de surf pour tous les niveaux, de yoga et de planche à voile.

Le Radisson Blu Resort Al Hoceima qui a nécessité un investissement d’un milliard de dirhams, est un complexe hôtelier de haut niveau avec 432 chambres, un spa de 2.000 m² comprenant 6 salles de massage, 3 hammams, un sauna, une salle de sport et une piscine chauffée avec jacuzzi, une proximité de la plage et de la pinède maritime d’Al Hoceima, des installations de sports nautiques pour l’été ainsi qu’une offre de restauration internationale.

Le Radisson Blu Resort Saidia Beach bénéficie de son côté d’un emplacement privilégié sur la plage, à proximité de la Marina et du parcours de golf Med-Saïdia. Avec un total de 397 chambres et suites spacieuses, le resort offre une vue imprenable sur la Méditerranée, un accès direct à la plage et un large éventail d’activités nautiques et de loisirs à proximité.

L’acteur hôtelier ne compte pas s’arrêter là, puisqu’il comptabilise déjà deux hôtels en construction à Casablanca, ville prioritaire dans sa feuille de route. Le Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle, concrétisera la promesse d’un cadre idéal pour les clients. Et pour les amoureux d’Art Déco, la réouverture du mythique hôtel Lincoln, fleuron de l’architecture Art Déco Néo mauresque de la métropole en ravira plus d’un. Sa façade classée patrimoine historique, le Radisson allie préservation du patrimoine et industrie hôtelière en marquant la signature du premier hôtel sous la bannière Radisson Collection au Maroc.

« Nous sommes heureux de pouvoir maintenir la dynamique de notre groupe et nous agissons pour aligner notre offre hôtelière aux besoins du marché marocain. Nous proposons une expérience client pertinente grâce à la connaissance de nos marchés d’implantation. Notre objectif ultime est d’offrir des moments de qualité, mémorables et constants », assure Frédéric Feijs, Managing Director Africa