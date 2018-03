Hôtellerie de luxe: Hilton va ouvrir un hôtel à Rabat

La géant de l'hôtellerie de luxe a signé un partenariat avec Wessal Capital pour la construction d’un nouvel établissement dans la capitale du royaume.

A son ouverture en 2022, le Hilton Rabat fera partie du projet Wessal Bouregreg, qui inclura, entre autres, le Grand Théâtre de Rabat et un centre commercial.

Fort de 150 chambres, le Hilton Rabat rejoint ainsi le portfolio, qui ne cesse de s’élargir, du géant mondial de l’hôtellerie de luxe au Maroc et en Afrique du Nord. L’année dernière, Tanger a vu l'ouverture du Hilton Garden Inn Tanger City Center et du Hilton Tanger City Hotel & Residences. Le premier est un hôtel de 323 chambres et 10 chambres familiales, tandis que le deuxième propose 182 chambres, 19 suites et 68 appartements.

Le Hilton compte également plusieurs autres projets déjà en cours dans le royaume. Il s’agit du Hilton Garden Inn Casablanca Sidi Maarouf, le Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa, et le Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa.