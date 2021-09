Le leader marocain des systèmes de fenêtres en PVC, Meksa et le groupe allemand Veka, n°1 mondial de la fenêtre PVC, ont présenté la semaine dernière, leur feuille de route et leurs ambitions nationales et continentales pour relancer l’Industrie de la fenêtre PVC.

Objectif de ce partenariat commercial entre l’opérateur marocain Meksa et le n°1 mondial Veka: porter à 20% la part de marché de la fenêtre PVC dans les cinq prochaines années, sur le marché marocain, tout en ciblant plus de vingt pays du continent africain, à partir du royaume.

«Le choix de Meksa pour constituer cette alliance était, pour nous, une évidence. Son ancrage local et son expertise confirmée confortent notre choix stratégique de développement continental, à partir du Maroc. Nous partageons la même vision, pour l’avenir, de la filière PVC en Afrique, à savoir un matériau sain, durable et performant qui peut apporter beaucoup en faveur de plus de confort dans le continent», annonce ainsi Jos Lenferink, président-directeur général de Veka pour l’Europe du Sud-Ouest et l’Afrique francophone.

La fenêtre PVC dispose de plusieurs atouts et répond à l’enjeu de déperdition énergétique, tout en offrant une excellente isolation thermique et acoustique ainsi qu’une résistance éprouvée aux variations climatiques.

Elle se présente ainsi comme la solution la plus appropriée pour accompagner la nouvelle réglementation thermique dans le bâtiment, au Maroc qui a pour objectif d’améliorer l’efficacité énergétique des logements en fixant les niveaux de performance des constructions (isolation, orientation des bâtiments, choix de matériaux…) et des systèmes de chauffage.

Lire aussi. Video. Le leader mondial de la fenêtre PVC s’allie à Meksa Maroc

Résultat : la fenêtre PVC représente un marché colossal. «Ce sont plus les particuliers, soucieux de leur confort, qui pensent à installer des fenêtres PVC dans leur logements, en phase de construction. Les promoteurs internationaux, présents au Maroc, sont également intéressés par le PVC puisque cette pratique est déjà courante à l’étranger», souligne Sabry Ziadi, directeur général de Meksa.

Au Maroc, la demande annuelle est estimée à environ 750.000 fenêtres et les perspectives sont excellentes puisque la demande totale de logements, à l’horizon 2025, s’élève à 1,2 million d’unités, pour un marché total de l’ordre de 6,3 millions de fenêtres, dont 85% de volets roulants, selon les estimations du ministère de l’Habitat.

La filière marocaine du PVC reste très compétitive et représente un atout pour son développement national et continental. Avec Meska, la chaîne de valeur se fait au Maroc avec une transformation et une production intégralement réalisées par des opérateurs nationaux. L’apport de Veka permet, par ailleurs, de bénéficier d’un savoir-faire éprouvé dans l’optimisation de la matière PVC et de disposer des gammes complémentaires les plus avancées sur le plan technologique. La filière marocaine a donc de beaux jours devant elle.