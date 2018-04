CVA nomme Sami Grouz au poste de Directeur général pour l’Afrique du nord

Dans le cadre de son développement au Maroc et en Afrique, le cabinet international de conseil en stratégie Corporate Value Associates (CVA) renforce ses équipes et nomme Sami Grouz en tant que Managing Partner North Africa.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté de CVA de renforcer son action sur le marché marocain et consolider sa position de partenaire privilégié d’acteurs économiques privés et d’institutions publiques au Maroc, et en vue d’accélérer son développement sur le continent africain.

Lauréat de l’Ecole Polytechnique (X92) et de l’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées et titulaired’un master en mathématiques appliquées de l’Ecole Polytechnique, Sami Grouz a cumulé plus de 20 années d'expérience dans le conseil en stratégie et en management en Afrique du Nord et en Europe, et dans la conduite de programmes de développement d'envergure au Maroc.

Il a démarré sa carrière dans le conseil en France avant de rejoindre le bureau parisien de CVA en 2000. En 2005, il ouvre et dirige le bureau de Casablanca de CVA en tant que ManagingDirector. De 2010 à 2017, il dirige la foncière PETRA, spécialisée dans le développement et la gestion de centres commerciaux.

Aujourd’hui, Sami retrouve CVA, une firme qu’il connait fort bien, et porte désormais la responsabilité de mettre en œuvre la stratégie du cabinet au Maroc et en Afrique.

CVA est un cabinet international de conseil en stratégie, fondé en 1987 et opérationnel dans une trentaine de pays avec 17 bureaux en Europe, Asie, Amérique et Afrique.