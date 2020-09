Covid-19 : aucun cas de contamination chez Marjane Hay Riad de Rabat

Marjane a une nouvelle fois, fait les frais d’une fake news au sujet de l’hypermarché Marjane Hay Riad à Rabat. Sur les réseaux sociaux, de fausses informations sur la contamination par le Covid-19 de dizaines de salariés de l’hypermarché ont circulé ce weekend. Aujourd’hui, le Groupe Marjane, dans un communiqué de presse dément formellement ces fausses informations et apporte des précisions.

« En réponse à de fausses information diffusées dimanche 13 septembre ç travers certains réseaux ; le groupe Marjane dément les fakes news relatives à son magasin de Hay Riad et tient à informer son aimable clientèle que son magasin Hay Riad à Rabat ne fait l’objet d’aucune contamination à la Covid-19 parmi ses collaborateurs. »

« Conformément aux priorités qu’il s’est assignées depuis le début de la crise sanitaire et face à la recrudescence de l’épidémie dans certains villes ou régions du pays ; le groupe Marjane tient aussi à informer qu’il a mené pendant les mois d’août et septembre une campagne d’ampleur de plus de 15000 tests auprès de ses collaborateurs. »