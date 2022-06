L’Africa CEO Forum est de retour et se passe actuellement à Abidjan. Organisé conjointement par Jeune Afrique Media Groupe et IFC de la banque mondiale, le Forum naît de ses cendres après des crises successives tant à l’échelle mondiale que régionale. L’objectif? Mettre en place des stratégies pouvant raviver durablement la croissance africaine.

C’est une startup marocaine qui a été primée cette année à l’Africa CEO Forum. Chari.ma est une application de e-commerce fondée par Ismael Belkhayat et Sophia Alj. Elle permet aux épiceries de proximité de s’approvisionner en produits destinés à être revendus dans leur point de vente et de se faire livrer gratuitement en moins de 24 h connaît un succès certain.

🌟 Congratulations to CHARI (https://t.co/oD73qNw2VT) for winning the prestigious #ACF2022 Disrupter of the Year Award! Chari is an e-commerce app helping small retailers in French Speaking Africa procure inventory for their stores and get delivered for free.

Cc: @ismaelbelkhayat pic.twitter.com/g8ncTZiEYh — THE AFRICA CEO FORUM (@africaceoforum) June 14, 2022

Plus de 5.000 épiceries utilisent déjà ses services régulièrement avec une fréquence moyenne de commande hebdomadaire.

Déjà présente au Maroc, en Tunisie en côte d’ivoire, ladite startup se prépare à une expansion dans différents pays d’Afrique Francophone. Chari.ma a même décroché le prix de la startup africaine de l’année lors de cet événement organisé conjointement par Jeune Afrique Media Groupe et IFC de la banque mondiale. Il s’agit du plus grand rassemblement du secteur privé africain qui s’est tenu en présentiel à Abidjan, les 13 et 14 juin 2022.

Cette édition 2022, a par ailleurs marqué les dix ans de ce rendez-vous, le plus important du secteur privé africain. Ça a aussi été l’occasion pour les leaders politiques et économiques de discuter de la transition énergétique et des opportunités historiques que ce défi mondial offre au continent riche en matières premières indispensables à la production d’énergies propres.