CGEM: le successeur de Bensalah connu le 22 mai

Le conseil d’administration de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a adopté, mardi à Errachidia, une série de résolutions relatives notamment aux élections pour la présidence de la CGEM.

"Dans ses résolutions, le conseil a notamment approuvé la date du 22 mai 2018 pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire et élective qui aura à statuer sur l’élection de la présidence et de la vice-présidence générale de la CGEM", indique un communiqué de la confédération.

Conformément aux statuts et au règlement intérieur de la CGEM, la date du lancement de l’appel à candidature a été fixée au 12 mars 2018, ajoute la même source. A l’issue du délai de dépôt des candidatures, qui sera communiqué lors du lancement de l’appel susmentionné, le comité de suivi électoral de la CGEM examinera les dossiers de candidature et soumettra son appréciation au conseil d’administration, qui se prononcera alors sur leur validation, poursuit-on.

Par ailleurs, et conformément au règlement intérieur de la CGEM, le conseil d’administration de la confédération "a également approuvé la tenue des assemblées générales ordinaires et électives des CGEM régions et des fédérations internes de la confédération au cours du quatrième trimestre de l’année 2018".