Alstom: un contrat de 130 millions d’euros pour des tramways supplémentaires à Casablanca

«Alstom a décroché un contrat auprès de Casa Transports, la société gérant les transports publics de Casablanca, pour fournir à cette dernière 66 tramways Citadis X05 avec une option de 22 tramways supplémentaires destinés aux lignes 3 et 4 dont l’ouverture est prévue fin 2023 », indique un communiqué d’Alstom qui précise que le contrat s’élève à 130 millions d’euros.

En service depuis décembre 2012 et janvier 2019, les lignes de tramway 1 et 2 de Casablanca ont vu leur fréquentation augmenter ; actuellement plus de 220.000 passagers empruntent ce réseau chaque jour. Afin de répondre à la demande croissante de mobilité, Casa Transports a été chargée par les autorités publiques d’allonger les lignes d’environ 26 km et d’acheter de nouveaux matériels roulants.

Alstom a précédemment fourni 124 Citadis x02, l’alimentation électrique et l’équipement de signalisation pour les lignes 1 et 2, indique la société.

Les nouveaux tramways Citadis pour Casablanca sont couplés (64 mètres de long au total) pour transporter jusqu’à 630 passagers chacun. Leur plancher bas intégral et leurs 12 portes latérales facilitent la circulation des passagers et l’accès pour tous, notamment pour les personnes à mobilité réduite.

À la demande de Casa Transports, la nouvelle génération de tramways sera équipée des systèmes d’information des voyageurs les plus récents. De plus, conformément aux exigences de Casa Transports, Alstom propose un design à l’image de Casablanca, qui reflète son histoire et sa culture.

Les tramways Citadis seront fabriqués en partie à Barcelone et plusieurs fournisseurs basés au Maroc participeront à la production des sous-systèmes qui seront, eux aussi, intégrés en Espagne. Par ailleurs, l’usine Alstom de Fès fournira les armoires électriques et les faisceaux de câbles.

Après la livraison et avant la mise en service, les tramways seront soumis à des tests statiques et dynamiques sur le site du client. Enfin, l’équipe Alstom au Maroc assurera le service après-vente.

« Nous sommes heureux de contribuer à nouveau au développement et à la modernisation du réseau urbain marocain grâce à nos solutions de mobilité éprouvées qui bénéficient des toutes dernières innovations technologiques. Nous sommes très fiers d’avoir obtenu cette nouvelle commande et de la confiance que Casa Transports accorde à la solution Citadis d’Alstom. Avec une flotte totale d’au moins 256 Citadis qui sera exploitée au Maroc, davantage de personnes à Casablanca pourront se déplacer en toute sérénité », a déclaré Nourddine Rhalmi, Président d’Alstom Transport Maroc, cité dans le communiqué.

Alstom est présent au Maroc depuis un siècle. Fort de plus de 500 collaborateurs, Alstom a réalisé plusieurs projets clés, parmi lesquels la livraison de 190 tramways Citadis X02 aux villes de Rabat (66 tramways) et de Casablanca (124 tramways), de 12 trains Avelia Euroduplex pour la ligne à grande vitesse qui relie Tanger à Casablanca et de 50 locomotives Prima fournissant les meilleures solutions pour les services de transport de fret, de passagers et mixtes.

Grâce à la nouvelle usine de Fès, Alstom peut accroître la production de câbles destinés à des applications ferroviaires ainsi que celle des coffrets électriques qui sont fournis à ses usines européennes, puis montés sur des trains exportés vers le monde entier.