La British international School de Casablanca organise sa journée porte ouverte

Une journée portes ouvertes est organisée le samedi 17 février 2018 par la la British International School de Casablanca. Objectif: présenter le parcours pédagogique ainsi que les normes de sécurité enfants et d’accompagnement auxquelles adhère cette école, membre du prestigieux Council of British International Schools (COBIS).

La British International School de Casablanca (BISC) dispense le prestigieux curriculum Cambridge, reconnu mondialement, depuis plus de 160 ans par les universités de premier rng et les décideurs d’organismes internationaux. La BISC permet à ses élèves de rejoindre une communauté d’apprenants appartenant à un réseau d’élite. Ses infrastructures impressionnantes privilégient la sécurité, l’épanouissement et l’apprentissage. Sans compter la place de l’art, de la musique et des sports qui viennent enrichir les élèves dans leur parcours vers l’excellence.

Le programme de Cambridge est quant à lui conçu de telle manière à interpeller les élèves dans leurs aptitudes les plus élevées. Les qualifications de Cambridge sont d’ailleurs reconnues et valorisées par les employeurs et les universités à travers le monde incluant MIT, Harvard, Oxford et Cambridge. Elles sont reconnues comme des compétences qui outillent les élèves pour leur réussite universitaire et au-delà.