BMCE Bank of Africa obtient la certification OHSAS 18001

La banque marocaine devient ainsi la première du royaume à obtenir une certification pour la prévention des risques Santé, Sécurité et pour le bien-être au travail.

BMCE Bank of Africa vient de franchir un nouveau pallier, en obtenant la prestigieuse certification OHSAS 18001 délivrée par le Bureau Veritas Certification. Elle devient ainsi la première banque certifiée au Maroc dans le domaine de la santé, la sécurité et le bien-être au travail.

«Après avoir obtenu les certifications ISO 14001 pour l’environnement en 2011 et ISO 50001 pour l’énergie en 2016, cette démarche de certification internationale s’inscrit dans le cadre de l’engagement résolu du Groupe BMCE Bank Of Africa en faveur du Développement Durable et de la RSE», se réjouit l’institution bancaire dans un communiqué rendu public et parvenu à H24info.

A noter que la norme internationale OHSAS 18001 vise à prévenir les risques auxquels peuvent être confrontés les collaborateurs, ou toute personne sous la responsabilité de la Banque, et qui pourraient altérer leur santé physique ou psychologique.