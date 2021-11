Avec sa nouvelle offre « Occasion Premium », Mediacash s’attaque aux vieux smartphones dormant dans les fonds de tiroir, pour leur offrir une seconde vie. Objectif : lutter contre l’obsolescence programmée en soutenant une filière d’économie circulaire.

Les temps changent, les habitudes aussi. La mode n’est désormais plus à la surconsommation, mais plutôt à l’achat responsable. Une tendance qui s’accentue partout dans le monde, y compris au Maroc. Il y a d’abord l’aspect économique, mais il y a surtout cette prise de conscience des enjeux écologiques. Les gens soucieux d’économiser de l’argent veulent également préserver la planète. Des smartphones déjà utilisés, mais remis en état. Une idée ingénieuse de l’enseigne Mediacash, spécialiste de la vente de produits high-tech et culturels neufs et d’occasion.

La démarche se veut écologique, puisque le reconditionnement permet de donner une deuxième vie à un produit sans passer par l’étape de la fabrication, principale source d’émissions de CO2. Mediacash a d’ailleurs fait de la lutte contre l’obsolescence programmée un engagement et non pas un simple argument marketing.

Usés, en panne ou simplement dépassés, ces vieux appareils ont pourtant toujours de la valeur, et pourraient entrer dans une filière d’économie circulaire. C’est pour cette raison que Mediacash a lancé l’offre «Occasion Premium » qui permet la reprise, le recyclage et le reconditionnement des smartphones.