Attijariwafa Bank et la SFI signent à Abidjan un accord pour stimuler l'investissement en Afrique

Le groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank et la Société financière internationale (SFI), du Groupe de la Banque mondiale, ont signé, lundi à Abidjan, un accord visant à soutenir les entreprises en Afrique et à stimuler l'investissement et le commerce transfrontalier dans le continent.

Le partenariat conclu porte, pour l'essentiel, sur le soutien au commerce et à l’investissement entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Il ambitionne aussi de renforcer les échanges entre les pays africains des deux régions.

En vertu tu texte signé, Attijariwafa Bank et la SFI devront étudier conjointement des projets d’investissements en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne de même que les deux parties s’engagent à "coopérer dans la banque de financement et d’investissement, le financement de projets, ainsi que les instruments de partage de risque".

L’accord paraphé prévoit, en outre, un accompagnement des entreprises au Maroc et en Afrique, notamment les Petites et moyennes entreprises (PME), pour leur permettre d’accéder aux services de financement et de formation dont elles ont besoin pour leur développement.

A cette occasion, le directeur général du groupe Attijariwafa Bank, Boubker Jai, s’est félicité que "la SFI et Attijariwafa Bank partagent une vision commune selon laquelle un secteur privé en bonne santé est essentiel pour créer des emplois et stimuler la croissance économique".

"Nous bénéficierons de toute l’expertise de la SFI en Afrique et tirerons parti de notre réseau panafricain et de notre connaissance des marchés sur le continent pour offrir des produits et services innovants à nos clients, tels que la banque en ligne ou encore le financement des chaînes de valeur", a-t-il ajouté.

De son côté, le vice-président Afrique et Moyen-Orient de la SFI, Sergio Pimenta, a souligné que "l’Afrique a un fort potentiel mais la faiblesse du commerce transfrontalier et le manque de financements accessibles aux PME freinent la croissance économique".

Pour lui, en répondant à cette problématique, cela pourrait aider à "libérer le potentiel du secteur privé africain afin de créer des emplois et contribuer à la lutte contre la pauvreté et les inégalités".

Selon Attijariwafa Bank, ce partenariat fait partie de la stratégie de la SFI visant à soutenir les entreprises marocaines dans leur stratégie d’expansion en Afrique subsaharienne. Grâce à leurs actifs financiers et intellectuels, ces entreprises contribuent à la croissance des pays dans lesquels elles s'installent.

Au cours de ces 10 dernières années, la SFI a soutenu près de 1,4 milliard de dollars d’investissements d’entreprises de la région MENA vers l’Afrique subsaharienne.

L'accord de partenariat entre les deux parties a été signé en marge de l’édition 2018 de l'Africa CEO Forum qui se tient les 26 et 27 mars à Abidjan en présence de quelque 1400 participants provenant de plus de 60 pays, entre chefs d'entreprises et représentants d'institutions gouvernementales et financières africaines et internationale.