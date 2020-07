Atlas Hospitality Morocco se mobilise pour offrir le meilleur aux Marocains cet été

Avec plus de 82 formules proposées dans 27 hôtels à travers le Royaume, Atlas Hospitality Morocco entend bien contribuer cet été à la relance du tourisme national post-covid-19.

Pour se faire, les collaborateurs du Groupe Atlas Hospitality, 2.500 au total basés dans 9 villes du Royaume, se sont réunis en visioconférence à travers leurs 27 hôtels, en début de semaine pour lancer les jalons d’une campagne de communication novatrice, offrant le meilleur de l’évasion à prix attractifs aux Marocains

La conjoncture que connaît le monde et le Maroc en particulier, est venue bousculer les tendances du tourisme, qui désormais encourage les acteurs du secteur à s’adapter.

Atlas Hospitality Morocco ne déroge pas à la règle. Le premier groupe hôtelier marocain a ainsi déployé ses adresses aux quatre coins du Royaume. L’occasion exceptionnelle de s’approprier les régions et les richesses du patrimoine local, mais également de stimuler la relance de la saison touristique.

Apprécier ce que le Maroc a de plus beau à offrir

82 formules pour les joyeuses tribus, ou pour les éternels solitaires. Des adresses pour des parenthèses bien-être ou des échappées gastronomiques et autant d’expériences à vivre au gré de ses envies dans 9 villes qui recèlent bien des trésors insoupçonnés. Sans oublier une belle palette de réductions et d’avantages aussi concurrentiels que bien pensés: Deux enfants en gratuité pour toutes les formules, jusqu’à 60% de réduction sur les destinations les plus prisées, prestations spa offertes gracieusement… Atlas Hospitality Morocco, n°1 au Maroc en capacité, vient ainsi anticiper et répondre aux besoins imminents des Marocains en quête d’évasion cet été.

Autre grande nouvelle: les Marocains pourront bénéficier d’un crédit gratuit en partenariat avec Wafasalaf afin de financer leurs envies de voyage.

Et pour finir, priorité absolue à la sécurité, la sûreté et la santé de ses hôtes, employés et partenaires. En effet, Atlas Hospitality Morocco a adopté des mesures de sécurité et d’hygiène au sein de chacun de ses établissements. L’objectif étant de travailler et d’assurer des prestations de qualité dans un environnement sûr et sain.