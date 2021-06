Air Arabia Maroc vient d’annoncer la reprise de ses vols dès le 15 juin courant et lance trois nouvelles liaisons aériennes.

Il s’agit des liaisons aériennes Casablanca-Genève, Nador-Eindhoven et Oujda-Murcie, précise le Groupe dans un communiqué.

Poursuivant le programme d’élargissement de son réseau, le transporteur aérien low-cost permettra dès le 17 juin de rejoindre Casablanca et Genève à raison de deux vols par semaine les jeudis et dimanches.

Depuis le Maroc, les touristes pourront aussi se rendre deux fois par semaine à Eindhoven depuis Nador, les lundis et vendredis.

En outre, à partir du 18 juin, Air Arabia Maroc lance également une ligne Oujda-Murcie à raison de deux vols par semaine les lundis et vendredis.

La compagnie desservira également des nouvelles liaisons au départ de Marrakech vers Barcelone, Fès vers Marseille et Malaga, Oujda vers Marseille, Toulouse et Paris ainsi que Tanger vers Bilbao et Valence.

Avec ces nouvelles liaisons, Air Arabia Maroc poursuit le renforcement de son programme de vols au départ du Maroc. Les clients de la compagnie qui souhaitent profiter de ces offres peuvent s’adresser à tous ses canaux de ventes notamment son site internet et son centre d’appels, son réseau d’agences partenaires ou directement à l’aéroport.