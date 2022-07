MEKSA leader de la fenêtre PVC au Maroc, accompagné de ses partenaires allemands VEKA et ROTO et en collaboration avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Tanger, ont présenté la solution VEKA by MEKSA® : Bien plus qu’une fenêtre, lors d’un séminaire organisé le 26 juin à Tanger.

Cet évènement dans la ville du Détroit qui a connu un fort engouement de la part des architectes et prescripteurs de la région nord, sera déployé dans différentes régions du royaume. Objectif : permettre au Groupe de déployer davantage sa stratégie de sensibilisation autour de la fenêtre performante.

La prochaine édition se déroulera en octobre dans la région de l’Oriental puis en décembre dans la région du Souss.