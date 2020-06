À la rencontre de Comdata Maroc, désigné meilleur employeur au Maroc en 2020

En 2020, COMDATA a été élue meilleur employeur au Maroc. Un véritable challenge et une grande fierté pour cette entreprise, spécialisée dans la relation client, qui embauche près de 80 000 salariés. Nous sommes partis à la rencontre de Amine Tamri, Directeur des Opérations et de Mohamed Anis, DRH, qui nous expliquent les clefs de cette réussite humaines et entrepreneuriales.

H24 : Comdata a été certifiée «meilleur employeur» en 2020, que signifie cette nomination pour vous et votre équipe ?

Amine TAMRI, Directeur des Opérations : Après avoir obtenu la troisième et seconde place, nous sommes extrêmement fiers d’avoir remporté cette année la première. Dans le contexte actuel, empreint d’inquiétude et de questionnements quant à l’avenir, ce trophée apporte une bouffée d’enthousiasme à tous les niveaux : le management qui voit ainsi la reconnaissance de ses investissements dans le jugement positif de ses collaborateurs, et les équipes qui portent avec fierté les couleurs de leur entreprise gagnante. Nous avons encore beaucoup d’idées pour nous améliorer, cette première place est un encouragement pour aller plus loin encore.

H24 : Selon vous, quels sont les éléments qui vous ont permis de vous distinguer sur le plan RH ?

Mohamed Anis , DRH comdata Maroc: Tout d’abord, nous nous efforçons quotidiennement de créer et maintenir une ambiance positive dans l’entreprise. Nous avons compris que la notion de plaisir au travail était essentielle dans la motivation des collaborateurs. Par ailleurs, nous faisons en sort que chaque salariés se sente intégré et valorisé dans l’entreprise. Nous attachons une attention particulière au bien-être au travail en favorisant une ambiance générale de proximité, une atmosphère de confiance et de convivialité.

Cela se traduit par des plan d’animations comme notre challenge « The Race » et qui offre chaque année l’opportunité à 5 de nos best performers de remporter une Fiat 500 avec permis de conduire et 3 années d’assurance et d’entretien…

Nous portons aussi une attention particulière à l’aménagement du temps de travail permettant aux collaborateurs d’allier au mieux vie professionnelle et vie privée. Télétravail, planning en ligne sont autant de mesures mises en places qui permettent de fluidifier le travail et la productivité.

Enfin, l’avenir et la carrière de nos collaborateurs est aussi au cœur de nos priorités.

C’est la raison pour laquelle nous nous attelons à sceller des partenariats avec des écoles prestigieuses telle que l’ISCAE pour former et accompagner nos managers, en plus des programmes de formations que nous déployons en interne (MYT…) ainsi que de la création du Club15 premier club d’excellence permettant l’émergence des leaders de demain.”

H24 : Quel message souhaiteriez-vous véhiculer auprès des personnes qui souhaitent rejoindre votre entreprise ?

Mohamed Anis, DRH Comdata Maroc: Nous sommes convaincus que la qualité de service que nous rendons à nos clients dépend étroitement de l’environnement de travail que nous mettons à disposition de nos collaborateurs, ainsi nous travaillons tous les jours à préserver la motivation et la confiance de nos équipes. C’est pour cela que nous accordons une très grande importance à l’environnement de travail de nos collaborateurs et que nous les accompagnons dans leurs réussites et leurs carrières.

Par ailleurs, Comdata Maroc s’applique à conserver un fonctionnement d’une entreprise à taille humaine, malgré des effectifs d’une grande entreprise. Notre gestion de la crise actuelle, entièrement dédiée à la protection de la santé physique et financière de nos collaborateurs, a pu révéler au grand jour cette politique solidaire et humaine que nous déployons depuis toujours. Tous nos collaborateurs se sont montrés unis et à la recherche de solutions (partage du temps de travail, support aux associations, don d’1 million de Dh par le management de l’entreprise pour aider les collaborateurs en difficulté et sauvegarder l’emploi, etc.

Amine TAMRI, Directeur des Opérations : “Best Place to Work est une distinction très appréciée par nos collaborateurs, qui ont un sentiment d’appartenance fort, ainsi que pour nos clients que nous associons étroitement à nos démarches et succès. Aujourd’hui, à l’heure où la responsabilité des entreprises est engagée sur la préservation de l’emploi, cette première place vient couronner la mobilisation sans faille de notre grande équipe. Nous avons su faire front de façon unie et sommes extrêmement fiers d’avoir obtenu cette première place, signe de la confiance de nos équipes.

Pour nous, une entreprise doit incarner les valeurs qu’elle promeut et non promouvoir des valeurs qu’elle aimerait incarner.”