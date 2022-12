La production de l’énergie électrique au niveau national s’est accrue de 1,5% à fin octobre 2022, contre une hausse de 6,2% une année auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie et des Finances.

Cette évolution s’explique par le renforcement de la production de l’ONEE (+21,7%, après +31,6% et +10,1%) et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 (+5,4%), atténué par le recul de la production privée de 4,5% (après +5,5% un an auparavant), fait savoir la DEPF dans note de conjoncture du mois de novembre.

En ce qui concerne l’énergie appelée nette, cette dernière s’est accrue de 5,4% au terme des dix premiers mois de 2022, après une hausse de 5,7% un an plus tôt.

Dans ces conditions, le volume de l’énergie importé a augmenté de 171,1% à fin octobre 2022, après une baisse de 8,2% une année auparavant, relève la DEPF, soulignant que le volume exporté a, quant à lui, reculé de 37,8% (après +33,8% à fin octobre 2021).

Pour ce qui est de la consommation de l’énergie électrique, sa croissance s’est consolidée à 5,3% à fin octobre 2022, après 4,9% au terme du premier semestre 2022 et 5,7% à fin octobre 2021.

Par segment, cette progression résulte de l’accroissement des ventes de l’énergie de « très haute, haute et moyenne tension, hors distributeurs » de 7,4%, recouvrant une hausse de celles de moyenne tension de 6,4% et de celles de « très haute et haute tension », utilisée principalement par le secteur manufacturier, de 10,9%, précise la note, ajoutant que cette évolution a aussi bénéficié de l’augmentation des ventes destinées aux distributeurs de 4,3% et aux ménages de 4,2%.

Par rapport à la même période pré-crise (fin octobre 2019), la production de l’énergie électrique s’est accrue de 3% et sa consommation de 8,2%, après une hausse respective de 3% et 7,1% à fin juin 2022, et de 1,4% et 2,8% au terme des dix premiers mois de 2021.