Nouveau dispositif innovant, en vogue dans plusieurs pays européens, la semaine de 4 jours ne cesse de gagner des adeptes en France, aussi bien parmi les employés que les employeurs.

Dans un monde en plein mutation, depuis la pandémie du Covid-19 et la montée en puissance des appels en faveur d’une meilleure préservation du climat, la réorganisation du mode de travail a pris de l’ampleur, focalisée particulièrement sur le lien entre conditions de travail et efficacité.

Si l’instauration du télétravail, sous la pandémie qui a imposé aux entreprises une nouvelle réorganisation, afin de s’adapter aux nouvelles difficultés induites par le Covid-19, tout en alliant productivité et bien-être des collaborateurs, a montré, dans une certaine mesure, son efficacité pour les travailleurs, les employeurs et surtout pour l’environnement, avec la réduction des déplacements et des émissions CO2, cette nouvelle tendance visant à instaurer une semaine de 4 jours contre 5 se répand doucement dans l’hexagone.

Cette formule est à l’essai par le Royaume-Uni, qui a lancé en début d’année une phase de test pour 6 mois, alors que le débat a été lancé en Espagne, en Belgique et dans plusieurs pays européens.

Certes, il ne s’agit pas d’une révolution qui interviendrait du jour au lendemain pour des raisons diverses, mais néanmoins, elle ne cesse de faire des adeptes partout dans le monde. Et les résultats de plusieurs enquêtes en disent long en ce sens.

Dans l’hexagone, la mesure est encore loin d’avoir convaincu le plus grand nombre, mais de plus en plus d’entreprises et de collaborateurs affichent leur intérêt pour cette initiative, notamment pour un équilibre de vie, des motivations écologiques et des finalités économiques.

D’ailleurs, selon une étude EY « Work Reimagined » relayée par la presse, 64% des salariés français voudraient profiter d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leurs horaires de travail, avec la possibilité de les concentrer sur quatre jours.

Un sondage en ligne ‘’Robert Half’’, réalisé en juin 2022 auprès de 300 dirigeants français (directeurs généraux, directeurs administratifs et financiers, directeurs des systèmes d’information, ayant des responsabilités en matière de recrutement), issus d’entreprises de toutes tailles des secteurs privés et publics, fait ressortir que 35% des employeurs envisagent d’expérimenter la semaine de 4 jours dans l’année à venir, alors que le baromètre ‘’IFOP-Cadremploi’’ montre que 65% des cadres rêvent de travailler dans une boite qui pratiquerait la semaine de 4 jours sans perte de salaire.

L’étude Citrix révèle, de son côté, que 84% des Français affirment qu’ils choisiraient volontiers la semaine de 4 jours si on la leur proposait et 71% se disent d’accord uniquement si le niveau de salaire était maintenu.

Les promoteurs de cette nouvelle tendance vantent notamment ses avantages pour les travailleurs, mais aussi pour les patrons.

Pour Laurent de la Clergerie, président du directoire du groupe LDLC, l’une des premières boîtes à adhérer à la semaine de 4 jours, l’idée est née d’un simple article de presse sur le sujet.

Soucieuse d’améliorer la qualité de vie de ses collaborateurs, l’entreprise a décidé de la mettre en place, non sans craintes en lien avec une augmentation des charges face à un éventuel recrutement de plus de personnel.

“Tout le monde était content, sauf les managers qui avaient des doutes, car il fallait revoir les plannings du travail et qui craignaient de se retrouver avec beaucoup plus de travail”, déclare M. de la Clergerie à la MAP.

Mais, son audace a fini par payer et son idée osée a donné ses fruits, car, relève-t-il, “on travaillait mieux en quatre jours et d’une façon plus efficace”.

Son succès, largement médiatisé, a été derrière l’adoption de cette mesure par d’autres entreprises en France.

Pour les collaborateurs, une semaine de 4 jours permet de réduire la fatigue et le stress lié au déplacement, assurer un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et maintenir la rémunération, alors que pour les patrons, elle contribue à stimuler la productivité et la performance et garantir l’attractivité de l’entreprise en termes de marque employeur.

Illustrant le franc succès de cette modalité au sein de son entreprise, depuis son installation en janvier 2021, le responsable évoque un “chiffre qui parle”.

“En 2018, le groupe comptait 1050 collaborateurs pour 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’année dernière, on était 1060 pour un chiffre d’affaires de 685 millions, soit 40% d’augmentation avec 10 personnes de plus, un chiffre qui parle’’, a-t-il indiqué, expliquant qu’’’alors en 2018, les collaborateurs terminaient l’année très fatigués, en 2021, ils l’étaient moins, même si avec une charge de travail supérieure’’.