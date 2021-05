La ville poursuit son embellissement. Le chantier royal lancé un an plus tôt va bon train et permettra de repositionner la ville, explique Noureddine Bourchich, délégué régional du tourisme d’Agadir à H24Info.

À elles seules, les villes d’Agadir et Marrakech accaparent plus de la moitié des recettes touristiques. En 2019, les deux villes du sud ont réalisé plus de 57% du total des nuitées enregistrées au Maroc.

Interrogé par H24Info, Noureddine Bourchich, délégué régional du tourisme d’Agadir, nous explique que la ville du sud a toujours réalisé une moyenne annuelle de plus de 5 millions de nuitées. En 2019, ce sont plus précisément 5.387.406 nuitées qui ont été comptabilisées.

Malgré un bon démarrage, «nous avons enregistré un recul de plus de 3,7 millions de nuitées en 2020, à cause de la pandémie», indique notre interlocuteur, soulignant «l’impact très fort des mesures de restrictions sur le secteur».

En effet, bien que les touristes nationaux arrivent en tête du classement des arrivées dans la ville balnéaire, ils sont suivis de très près par les touristes français, mais aussi allemands et britanniques.

Privés de leurs clients habituels, «plusieurs structures ont opté pour une fermeture totale durant toute la période estivale, surtout les grands hôtels qui ne voyaient pas l’intérêt d’ouvrir pour seulement quelques nuitées», nous confie le délégué régional du tourisme. Ce dernier, salue toutefois les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour le secteur touristique, notamment à travers des aides directes pour les employés, mais aussi en garantissant une certaine souplesse aux entreprises touristiques.

En plus d’avoir permis de tenir le choc, ces aides ont également rassuré les investisseurs qui n’ont pas plié bagage, explique également Noureddine Bourchich.

Les vastes chantiers sur la bonne voie

La confiance des investisseurs est aussi confortée par l’état d’avancement des vastes chantiers dans la région. Il s’agit notamment du projet royal, lancé durant le mois de février 2020 et qui permettra de donner un nouveau positionnement à la ville, poursuit notre interlocuteur.

Ce programme de développement urbain, mobilisant des investissements de l’ordre de 6 milliards de dirhams, permettra à Agadir de renforcer sonattractivité touristique tant au niveau national qu’international.

Le vaste chantier qui devrait être livré en 2024, portera notamment sur la réhabilitation de la corniche, le réaménagement des espaces verts de la zone, la réhabilitation du parc «La Vallée des Oiseaux», la création de circuits touristiques thématiques (commercial, ludique, culturel et sportif), la création du parc de Tikiouine (28 ha) et du parc Al Inbiâat (25 ha), en plus de la réalisation de la première ligne bus à haut niveau de service de la ville d’Agadir, ainsi que réalisation de la première tranche de la voie de contournement Nord-Est d’une longueur de près de 25 km et reliant l’aéroport d’Agadir Al-Massira au port commercial de la ville.

Un an après son lancement, «le projet est sur la bonne voie», souligne le délégué régional du tourisme, notant qu’il permet «aux investisseurs d’avoir une visibilité sur le chemin que veut emprunter la région».

N’oubliant pas la place privilégiée des touristes nationaux, Noureddine Bourchich rappelle l’importance du programme «Ntla9aw fbladna», pour promouvoir justement le tourisme interne lors de la saison estivale qui approche à grands pas.

«Nous faisons des efforts afin de garantir et mettre à jour les normes sanitaires», conclut notre interlocuteur, notant toutefois que «le fin mort revient au comité scientifique, qui évaluera la situation épidémiologique et conditionnera la reprise du secteur touristique».