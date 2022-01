La technologie 5G sera disponible au Maroc dès 2023 afin d’installer des débits plus importants dans le pays et d’augmenter ainsi le nombre de connexions simultanées et de couvrir davantage d’objets connectés.

Les technologies « full 5G », soit la 5e génération des standards de téléphonie mobile, feront leur entrée au Maroc en 2023, annonce l’ANRT (Agence nationale de réglementation des télécommunications), rappelle L’Economiste dans son édition du jour. Le régulateur travaille à finaliser les aspects techniques et règlementaires. Dès 2023, la 5G permettra d’augmenter les débits avec une latence fortement réduite comparée à la 4G, tout en augmentant le nombre de connexions simultanées. Elle servira également à relier de plus en plus d’objets connectés.

Selon Stéphane Richard, PDG du groupe Orange, « la 5G, c’est fondamentalement une technologie qui va permettre d’abord d’absorber l’explosion du trafic de l’Internet mobile. Si le déploiement de la 4G a permis de développer les usages et la pénétration des smartphones, avec des réseaux de plus en plus utilisés, voire des situation de saturation… la 5G va résoudre des problèmes liés à l’écoulement du trafic et à l’absorption de l’explosion des usages. A terme, ce sera le cas du Maroc. Nous, opérateurs, aurons besoins de la 5G pour des raisons capacitaires ».

« La 5G est une technologie qui a été conçue pour accueillir la nouvelle vague de la révolution digitale, qui est essentiellement liée à la massification des objets connectés dans tous les domaines de la vie. Il faudra donc une connectivité performante, accessible, pas chère et très économe en énergie. C’est le cas de la voiture autonome, l’usine 4.0, les robots… La 5G va aussi permettre l’avènement du temps réel avec des robots autonomes. C’est-à-dire que vous aurez la possibilité de faire converger des masses considérables de données en quelques secondes seulement. Ce qui permettra de résoudre des problèmes de production, avec des possibilités infinies dans la réalité augmentée… », poursuit le numéro 1 du groupe Orange dans une interview accordée à L’Economiste.

Et d’insister: « La technologie de 5e génération ne va pas permettre la substitution de l’homme par la machine, mais elle va faciliter encore plus la cohabitation entre l’homme et la machine. »

Comme pour les générations précédentes, la 5G sera déployée un peu partout de façon progressive estiment les experts. Après des tests et expérimentations, elle entre actuellement en première phase d’exploitation dans plusieurs pays tels que l’Allemagne, la France, la Chine ou encore l’Espagne. Quant aux Etats-Unis, elle y suscite plusieurs inquiétudes, notamment auprès de l’industrie de l’aviation. La mise en service des nouvelles fréquences 5G a été reportée par les autorités à la suite du signalement de compagnies aériennes et constructeurs comme Airbus et Boeing. Ces derniers craignent le dérèglement des altimètres des avions à cause des fréquences 5G.

En tout cas, les abonnements 5G s’élevaient déjà à 1,4 millions en 2020 dans la région MENA, selon une étude du groupe Ericsson. Les prévisions d’ici 2026 atteignent 130 millions d’abonnements dans cette même région, soit 15% au total des abonnements mobile.