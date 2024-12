Le groupe Attijariwafa bank et Visa, le spécialiste des paiements électroniques, ont conclu un partenariat stratégique pour transformer le paysage des paiements numériques dans le Royaume et renforcer le positionnement de la banque en tant qu’acteur majeur dans l’innovation technologique.

Ce partenariat permettra à Attijariwafa bank d’accélérer les initiatives en matière de nouvelles technologies de paiement, et de répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle, indique un communiqué de la banque.

En combinant l’expertise de pointe de Visa et la vision stratégique d’Attijariwafa bank, cette collaboration aspire à établir de nouveaux standards d’excellence au service des particuliers, des professionnels et des entreprises.

«Notre collaboration stratégique avec Visa marque une étape importante dans notre engagement en faveur de l’innovation et de la transformation numérique du secteur bancaire. Elle illustre notre volonté de proposer à nos clients des solutions de paiement modernes, fluides et parfaitement sécurisées. À travers ce partenariat, nous réaffirmons notre rôle central dans la modernisation de l’écosystème financier marocain, contribuant activement à l’accélération de la digitalisation et à la promotion d’une économie plus inclusive et compétitive», a déclaré Hassan El Bedraoui, directeur général délégué d’Attijariwafa bank, cité par le communiqué.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Attijariwafa bank, un acteur central du paysage financier marocain et africain. Nous partageons des ambitions communes fortes pour le développement de ce marché des paiements numériques au Maroc et son potentiel de croissance important. Ensemble, nous repoussons les limites de la technologie de paiement pour offrir des solutions innovantes à tous les segments de la population et façonner l’avenir des services de paiement au Maroc », a indiqué pour sa part Leila Serhan, Group Country Manager pour l’Afrique du Nord, le Levant et le Pakistan chez Visa.