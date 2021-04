Le Comité de veille économique (CVE), réuni vendredi en mode visioconférence, a annoncé que l’octroi des crédits « Damane Relance », mis en place au profit des entreprises pour faire face à la crise du nouveau coronavirus (Covid-19), est prorogé au 30 juin 2021.

« Afin d’accompagner la demande exprimée par les opérateurs économiques privés et publics et permettre également la finalisation des dossiers toujours en cours de formalisation, il a été décidé de proroger au 30 juin 2021, le bénéfice de la garantie de l’État (Damane Relance) », indique le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration dans un communiqué sanctionnant les travaux de la 12e réunion dudit comité.

Le CVE a noté avec satisfaction les résultats positifs obtenus grâce aux différents produits de garantie mis en place pour couvrir les besoins de financement des entreprises affectées par la crise du Covid-19, fait savoir la même source.

Et de précise qu’au 31 mars dernier, ces produits de garantie ont couvert 93.419 crédits bancaires pour un montant global de 61,5 milliards de dirhams (MMDH) en faveur des entreprises, ce qui est en ligne avec les objectifs fixés au niveau du Plan de relance initié par SM le Roi Mohammed VI.