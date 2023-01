La 2e édition de la Caravane Régionale Durable aura lieu, le 20 janvier à Dakhla, sous le thème « promotion et sensibilisation à l’adoption des technologies propres et au développement des projets verts ».

Initié par le Cluster ENR sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, en partenariat avec le CRI Dakhla Oued Eddaheb, et avec le soutien du ministère de l’Industrie et du commerce, du Conseil Régional Dakhla Oued Eddaheb et de la Chambre Africaine du Commerce et des Services, cet événement vise la promotion et la sensibilisation à l’adoption des technologies propres, selon un communiqué des organisateurs.

Après une première édition réussie dans la Région de Souss-Massa, ce deuxième stop qui se déroulera dans la région de Dakhla-Oued Eddahab a pour objectif de mettre en avant le potentiel d’investissement dans les filières vertes de la région et de présenter les principaux projets prévus et ceux en cours de développement (solaire, éolien, dessalement …), a relevé la même source.

Ce sera également l’occasion de promouvoir l’adoption des technologies propres et le développement de projets verts auprès des opérateurs économiques du territoire, tout en maximisant les opportunités business et facilitant la mise en relation avec les fournisseurs de solutions et les organismes de financement sur place, a-t-elle ajouté.

L’évènement prévoit également une rencontre avec les institutions de financement afin d’échanger autour des mécanismes de financement verts et les différents programmes d’appui et d’accompagnement mis en place en faveur des entreprises opérant dans le secteur.

Technologies vertes

La Caravane Régionale Durable, une initiative qui sera lancée au niveau des différentes régions du Royaume, vise à fédérer et à favoriser les synergies entre le tissu productif local, les installateurs et développeurs de solutions valorisant les ENR et technologies vertes, les institutions publiques et privées en faveur de la promotion et la sensibilisation à l’adoption des énergies renouvelables et des technologies vertes, afin d’améliorer la compétitivité des entreprises locales et de contribuer à la décarbonation du pays.

Ça sera l’occasion de rassembler plus d’une centaine d’opérateurs économiques, à savoir les principales unités industrielles, les opérateurs hôteliers et les agriculteurs du territoire, afin de les sensibiliser à l’adoption des solutions d’efficacité énergétique, d’ENR et d’autres technologies propres en fonction de leurs besoins, les mettre en relation avec les fournisseurs de solutions d’énergies renouvelables et notamment les membres du Cluster ENR, et les informer sur les nouveautés du cadre réglementaire du secteur et les offres de financement verts disponibles sur le marché.

Le Cluster ENR est une association à but non lucratif qui regroupe l’ensemble des acteurs de l’écosystème des énergies renouvelables. Sa principale mission est de fédérer l’ensemble des acteurs clés, à savoir les acteurs institutionnels, start-ups, très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), grandes entreprises, fédérations professionnelles, les universités et centres de recherches et ce, afin de favoriser le développement d’une industrie verte locale et compétitive.

Startups

Il compte actuellement plus de 200 membres et accompagne une quarantaine de startups par an. L’objectif étant de développer les synergies entre les parties prenantes afin de mettre en place des projets collaboratifs, de contribuer au renforcement des compétences des entreprises marocaines opérant dans le secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique mais également la promotion de l’entrepreneuriat vert et l’innovation à travers son incubateur Greentech, en vue d’assurer un réel impact positif et durable sur l’environnement et l’économie.

A travers son incubateur « Green Business Incubator », le Cluster vise à diffuser la culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat à tous les niveaux de la chaine de valeur des technologies vertes, et fournit une panoplie de services d’accompagnement aux entreprises innovantes, aux startups et aux porteurs de projets de création d’entreprises dans le secteur des énergies renouvelables et technologies vertes, pour un impact positif et durable sur le développement socio-économique du pays.