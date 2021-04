La Direction générale des impôts (DGI) a décidé d’accorder un délai supplémentaire de 4 jours aux commerçants pour leur déclaration concernant la Contribution professionnelle unique (CPU) sans qu’aucune pénalité ni majoration ne soit appliquée. Une réaction à la levée de boucliers des professionnels qui ne se sont pas encore familiarisés avec le nouveau régime.

Les commerçants assujettis à la CPU ont désormais jusqu’au 4 avril 2021 pour accomplir toutes les démarches concernant leur déclaration. Ce petit délai de grâce (la période des déclarations devait prendre fin le 31 mars) a été accordé par la DGI qui, dans un communiqué, a précisé qu’il n’y aura aucune majoration, amende ou pénalité prévues par le Code Général des Impôts suite à ce « retard ».

Pour rappel, une réunion urgente a été tenue hier entre le wali de la région de Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, en compagnie des différents gouverneurs, du Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), Hassan Boubrik, du président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la région de Casablanca-Settat, Yassir Adil, ainsi qu’un représentant de la Fédération générale des entreprises marocaines et des représentants de certaines associations professionnelles de commerçants et artisans de la région Casablanca-Settat.

Le but, trouver une solution au mouvement de fronde qui s’organise autour de quelques commerçants qui refusent cette nouvelle contribution.