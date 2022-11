Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a tenu, vendredi à Madrid, une réunion de travail avec la ministre espagnole de l’Industrie, du commerce et du tourisme, Mme Reyes Maroto, axée sur l’examen des perspectives de développement de la coopération industrielle et commerciale entre les deux pays.

Cette réunion a été l’occasion de dresser un bilan positif de la coopération bilatérale en matière industrielle et entrepreneuriale, eu égard à la dynamique enclenchée entre les deux pays depuis avril dernier, suite à la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, ayant donné lieu à une feuille de route, en cours de mise en œuvre.

La ministra @MarotoReyes recibe a su homólogo marroquí @MezzourR y a la @Emb_Marruecos en España, Karima Benyaich, para avanzar en el desarrollo de la Reunión de Alto Nivel 🇪🇸🇲🇦 pic.twitter.com/pVpPgZRPVE — Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (@mincoturgob) November 11, 2022

La réunion de travail, tenue notamment en présence de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, a été l’occasion de confirmer la volonté des deux parties de passer d’une relation essentiellement commerciale à un partenariat multisectoriel s’appuyant sur les complémentarités des économies des deux pays et permettant la mise en œuvre de développements communs à forte valeur ajoutée, dans un contexte mondial fortement marqué par les tensions géopolitiques actuelles, la crise énergétique et les répercussions du Covid-19.

‘’Nous avons eu une réunion de travail extrêmement intéressante avec la ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme du Royaume d’Espagne’’, a souligné M. Mezzour dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, précisant que cette réunion a porté sur ‘’l’avenir de la coopération industrielle et commerciale entre nos deux pays qui sont déjà extrêmement interconnectés’’.

Le Maroc étant la porte de l’Afrique et l’Espagne étant la porte de l’Europe, ’’nous avons des projets en commun extrêmement précis, des ambitions communes pour développer une plate-forme encore plus intégrée et plus productive, avec la saisie d’opportunités en matière de relocalisation de chaînes de valeurs et pour renforcer la sécurité alimentaire, énergétique et sanitaire et la souveraineté de la compétitivité industrielle’’, a fait savoir le ministre.

‘’Nous partageons des ambitions communes pour la mise en place de la volonté de SM le Roi et du président du gouvernement espagnol pour une feuille de route où les deux pays travaillent main dans la main pour renforcer cette alliance stratégique’’, a ajouté Mezzour.

Interactions commerciales

Cette volonté incite les deux parties ‘’à approfondir davantage les interactions commerciales qui nous lient et mieux appréhender les chaînes de valeurs régionales industrielles dans une logique gagnant/gagnant’’, a-t-il dit, notant que pour réaliser cet objectif, les deux parties ‘’ont convenu de mettre en place une équipe conjointe pour élaborer le nouveau cadre de partenariat économique, en mettant en avant des initiatives concrètes dans les domaines de coopération, à conclure en marge de la Réunion de Haut niveau’’, prévue durant le 1er trimestre 2023.

L’Espagne consolide de plus en plus sa position comme un partenaire stratégique du Maroc avec 17 milliards d’Euros d’échanges commerciaux en 2021. Premier client et fournisseur du Royaume, l’Espagne se situe également comme le troisième investisseur au Maroc. Le Royaume absorbe 51% des exportations espagnoles vers l’Afrique, soit le premier client de l’Espagne en Afrique.