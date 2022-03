La coopération économique et financière entre le Maroc et l’Union européenne (UE) a été au menu d’une rencontre, mercredi à Rabat, entre la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, et le commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, Olivér Várhelyi.

Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations entretenues entre le Maroc et l’Union européenne et ont, ainsi, passé en revue des différents sujets d’intérêt commun, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, Fettah Alaoui, citée par le communiqué, a salué l’effort consenti par l’UE dans le cadre de son « Plan Economique d’Investissement », tout en soulignant que les axes de coopération retenus pour le Maroc, s’alignent entièrement avec les priorités et les orientations du gouvernement.

Elle a, de même, rappelé l’importance de l’appui financier accordé par l’Union européenne au Maroc et a invité la Commission européenne à renforcer davantage ses engagements au titre de la future programmation 2021-2027.

La ministre est, en outre, revenue sur certains des chantiers prioritaires engagés par le gouvernement dans les domaines sociaux dont notamment, la protection sociale, l’éducation et la santé. Les discussions ont porté également sur les stratégies poursuivies par le Maroc en matière de dynamisation de l’investissement privé national et étranger, de réforme du secteur public ainsi que dans les domaines de la transition énergétique et de l’eau, fait observer le communiqué.

A l’issue de la réunion, Fettah Alaoui et Várhelyi ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer davantage la coopération entre le Maroc et la Commission européenne et d’accélérer la mise en œuvre des programmes retenus dans ce cadre.

En visite au Maroc les 9 et 10 mars, Várhelyi, était accompagné lors de cette rencontre, de Patricia Pilar Llombart Cussac, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l’UE au Maroc ainsi que de représentants de la Commission européenne et de la délégation de l’Union européenne au Maroc.