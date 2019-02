L’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc organise ce jeudi 7 février une conférence-débat sur le thème «Contrôle fiscal: les entreprises dans le collimateur?».

La fiscalité va de pair avec le monde de l’entreprise et de l’investissement. Les sociétés, qui appréhendent mal cette partie inhérente, risquent d’avoir un véritable coup de frein dans leurs business et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME), qui parfois jouent leur survie. Pour éclairer les investisseurs et les sensibiliser à cette thématique, l’association des femmes chefs d’entreprises du Maroc organise une conférence-débat sur le thème «Contrôle fiscal: les entreprises dans le collimateur ?», nous sommes tous concernés.

La conférence se propose d’apporter des réponses à toutes les questions que se posent les chefs d’entreprise et découvrir toutes les astuces pratiques pour faire face à un contrôle fiscal et connaitre les moyens efficaces pour l’atténuer.

La conférence sera organisée le jeudi 7 février 2019 à 16h à la salle de conférence La Factory au 8e étage de Technopark à Casablanca. Elle sera animée par Mohamed Fdil, expert en fiscalité et ex-secrétaire général de la Commission nationale du recours fiscal et Abdellatif Khassil, expert-comptable, membre du BDO et modérée par Raja Bensaoud, juriste spécialisée en droit des affaires et en droit de la communication.