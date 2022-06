Les exportations de la construction automobile devraient connaitre un accroissement de 33,7% à 52,6 milliards de dirhams (BAM) en 2022, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Ces exportations devraient augmenter de 10,5% à 58,1 MMDH en 2023, indique BAM dans son récent rapport sur la politique monétaire, ajoutant que les expéditions du phosphate et dérivés ressortiraient en rebond de 43,4% à 115,1 MMDH, en lien avec la hausse prévue des cours, avant de reculer à 10,8% en 2023 à 102,7 MMDH.

S’agissant des exportations du secteur « agricole et agroalimentaire », elles devraient s’améliorer de 6,5% à 74,2 MMDH en 2022 et de 1,3% à 75,2 MMDH en 2023, fait savoir la même source.

Les importations afficheraient pour leur part une progression de 24,2%, tirées principalement par un alourdissement de 61,6% de la facture énergétique.

En 2023, la hausse des importations devrait se limiter à 0,3%, sous l’effet notamment de l’augmentation de 7,8% de celles de biens de consommation et d’un allégement de 9,2% de la facture énergétique à 111,2 MMDH.

En parallèle, et en lien avec la réouverture des frontières, les recettes de voyage devraient s’améliorer, tout en restant à des niveaux inférieurs à ceux d’avant crise, passant de 34,3 MMDH en 2021 à 54,3 MMDH en 2022, puis à 70,9 MMDH en 2023.

Quant aux transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE), et après une hausse de 37,5% à un montant record de 93,7 MMDH en 2021, ils reculeraient de 6,8% à 87,3 MMDH en 2022 et de 3,8% à 84 MMDH en 2023.

Pour ce qui est des flux d’investissements directs étrangers (IDE), les recettes avoisineraient 3% du produit intérieur brut (PIB) sur l’horizon de prévision.

Tenant compte notamment des hypothèses d’entrées de dons de 2,2 MMDH en 2022 et de 2 MMDH en 2023 et de financements extérieurs prévus du Trésor à l’international, les avoirs officiels de réserve (AOR) se situeraient à 342,5 MMDH à fin 2022 et à 346,4 MMDH à fin 2023, soit l’équivalent de plus de 6 mois d’importations de biens et services.

Globalement, les exportations devraient augmenter de 22% en 2022, puis s’accroitre de 0,8% en 2023.