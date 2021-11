Actualité oblige, la traditionnelle conférence de presse organisée, ce jeudi 4 novembre 2021, à la sortie du conseil de gouvernement, a été consacrée en grande partie au pouvoir d’achat.

C’est un exercice classique en fin de chaque conseil du gouvernement, pour faire le point des dossiers chauds et aussi pour revenir sur les questions d’actualité. Alors que le pouvoir d’achat est revenu en force dans les préoccupations des Marocains, la conférence de presse post-conseil de gouvernement prend alors une allure plutôt particulière. Ce jeudi 4 novembre 2021, les ministres sont revenus à tour de rôle sur les questions liées au panier de la ménagère.

L’occasion pour Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, de revenir sur l’actuelle campagne agricole qui, dit-il, s’annonce sous de bons auspices. Il a assuré que les prix des engrais phosphatés produits par le Maroc sont maitrisés et qu’il n’y rien à craindre.

« Les autres types d’engrais, importés, connaissent depuis la crise du Covid une hausse au niveau mondiale », précise-t-il. « Mais il n’y aura pas un grand impact sur les prix », clame-t-il. « Afin d’assurer l’approvisionnement régulier et continu des marchés nationaux en denrées alimentaires, le gouvernement a élaboré un programme bien ficelé afin de répartir les récoltes d’automne sur toutes les régions, en tenant compte de l’état des ressources en eau et les fluctuations des conditions climatiques pendant la période automnale », a expliqué Mohamed Sadiki.

S’agissant de la hausse des prix de certains fruits et légumes, le ministre a précisé que ce phénomène n’est que passager car « on traverse ce qu’on appelle la soudure ». Il s’agit de la période qui sépare la fin de la consommation de la récolte de l’année précédente et l’épuisement des réserves des greniers, de la récolte suivante.

« Il y a une distinction à faire entre les différentes denrées alimentaires entre ceux issus de notre agriculture et ceux importés. Les prix des fruits et légumes provenant de la production nationale sont stables », a précisé M. Sadiki.

Plan de sauvetage du secteur avicole ?

Le ministre est revenu sur cette hausse qui dure, celle des prix du poulet et des œufs causée par les répercussions de la crise du covid-19 sur le secteur avicole. « La baisse de la demande, en raison entre autres du Covid, a obligé certaines unités de réduire leur production, d’autres ont quasiment fermé boutique », a lancé le ministre. Il a annoncé qu’actuellement des discussions sont en cours avec les membres de la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole (Fisa) afin de sortir ce secteur de sa crise.

Pourtant, il y a quelques semaines, plusieurs produits ont connu des hausses. A ce propos, la Ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a tenu à préciser les autres facteurs qui entrent en jeu, notamment le coût du transport.

« Comme vous le savez certainement, le prix des hydrocarbures varient selon l’offre et la demande mondiale. Quand le prix du carburant augmente, cela se répercute sur le prix de la marchandise », a-t-elle dit. Pourtant, ces fluctuations dans les coûts ne devraient pas impacter le pouvoir d’achat car, comme elle l’a souligné, « elles restent dans la limite du raisonnable ».