Le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et le Brésil vient de marquer un nouveau record de plus de 3 milliards de dollars en 2022.

Depuis 1997, année où les échanges étaient d’un peu plus de 230 millions de dollars, les deux pays amis ont donné à voir un rapprochement en perpétuel raffermissement, à la faveur d’une interdépendance économique mutuellement bénéfique.

Si la balance commerciale était alors favorable au géant sud-américain, la tendance a été inversée et au fil des ans, les exportations marocaines sont devenues bien supérieures aux importations de ce pays de 215 millions d’habitants.

Selon des données du ministère brésilien de l’Economie consultées par la MAP, le volume des échanges commerciaux l’année dernière a atteint 3,13 milliards de dollars, soit une hausse de 26,12 % par rapport à 2021, l’année qui représentait jusqu’ici un record historique.

De l’avis d’experts brésiliens, la hausse exponentielle des échanges entre les deux pays riverains de l’Atlantique reflète une bonne entente politique et une prise de conscience quant à la complémentarité de leurs économies respectives.

« Le Maroc, en termes économiques et commerciaux, est très important pour le Brésil (…) le Royaume est vraiment un partenaire stratégique pour Brasilia, notamment en matière agricole, car le Royaume joue un rôle prépondérant dans le développement du pays sud-américain », a déclaré à la MAP le président de la Chambre de commerce arabo-brésilienne (CCAB), Osmar Chohfi.

En 2022, le Maroc a exporté pour plus de 2,06 milliards de dollars au Brésil, quatrième partenaire commercial du Royaume qui a expédié vers le Maroc des produits pour une valeur de 1,06 milliard de dollars, ce qui dégage un excédent commercial d’environ un milliard pour le Maroc.

En effet, si les exportations marocaines ont légèrement augmenté (+7,63 %), les importations marocaines du Brésil ont quasiment doublé en 2022, puisqu’elles ont progressé de 88,82 % en comparaison avec 2021. L’excédent commercial du Maroc a ainsi reculé de 26,31 % par rapport à l’année dernière (1,35 milliard de dollars).

Exportations marocaines

Par segment, les exportations marocaines, qui ont notamment transité par les ports de Porto de Paranagua, Santos et Rio Grande, restent dominées par les « Produits des industries chimiques ou des industries connexes », avec 1,87 milliards de dollars, les « Animaux vivants et produits animaliers » (61,93 millions de dollars), les « Produits minéraux » (44,11 millions), les « Textiles et produits du secteur » (33,97 millions) et les « Machines et appareils, équipements électriques et leurs pièces » (24,83 millions).

Le Maroc, lui, a notamment importé du Brésil des « Produits de l’industrie alimentaire » (648,32 millions de dollars), des « Produits végétaux » (304,28 millions), des « Métaux communs et dérivés » (40,46 millions), des « Produits des industries chimiques ou des industries connexes » (24,96 millions) et « Bois, charbon de bois et articles en bois » (13,52 millions de dollars).

Dans ses échanges avec l’étranger, le Brésil a exporté pour 334,46 milliards de dollars et importé des produits d’une valeur totale de 272,7 milliards de dollars, soit un excédent de 61,76 milliards.

Pour l’expert brésilien en géopolitique et relations internationales, Marcus Vinicius de Freitas, la consolidation perpétuelle des relations économiques entre le Brésil et le Maroc consacre le caractère stratégique du Royaume pour le Brésil, notamment en matière de sécurité alimentaire. « Le Maroc est un partenaire fiable et stable et représente une porte d’entrée prometteuse pour les produits brésiliens à destination de l’Afrique et des pays arabes, en plus d’être un fournisseur de premier plan d’engrais » pour un pays à grande vocation agricole comme le Brésil.

Pour le Senior Fellow au think thank Policy Center for the New South (PCNS) et professeur invité à la China Foreign Affairs University, « les chiffres sur les échanges commerciaux sont un signe de bonne santé des relations entre les deux pays, bien que le Maroc et le Brésil sont appelés à diversifier davantage les secteurs de coopération économique ». Il est fondamental dans ce sillage de tirer le meilleur des atouts logistiques des deux pays, a-t-il insisté.

Les relations entre le Maroc et le Brésil, qui datent de bien avant l’établissement des relations diplomatiques en 1962, ne cessent de se consolider, portées notamment par l’élan insufflé par la visite de SM le Roi Mohammed VI au Brésil en 2004.

Depuis, le commerce fleurit et le rapprochement politique se raffermit, avec des perspectives prometteuses sous le gouvernement de Lula Da Silva, qui a reçu le 1er janvier le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch qui représentait SM le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du nouveau président brésilien.