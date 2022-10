Le eSport, qui s’impose désormais comme une industrie à part entière générant des milliards de dollars de revenus au niveau mondial, en particulier avec la généralisation des supports numériques comme les smartphones, les tablettes et les consoles, représente des opportunités et des perspectives d’avenir pour le Maroc qui se donne les moyens pour percer dans ce domaine.

Le Maroc, premier pays africain consommateur de eSport et gaming, compte plus de 37.000 joueurs licenciés par la Fédération royale marocaine de jeux électroniques (FRMJE), qui table sur 40.000 licenciés à la fin de cette année, et 100.000 l’année prochaine, selon le président de l’instance fédérale, Hicham El Khlifi.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Khlifi a estimé important de transformer cet engouement pour les jeux électroniques en une opportunité économique à travers le développement de nouveaux métiers de création de contenus pour le eSport et le gaming.

« Au-delà de l’aspect du jeux, l’industrie du gaming c’est aussi 500 nouveaux métiers, à l’instar de l’intelligence artificielle, le coding, le design, ce qui constitue une opportunité d’emploi pour les jeunes marocains », a-t-il souligné, ajoutant que le Maroc dispose des atouts pour avancer dans ce domaine, notamment des formations à ces métiers de pointe dans les différentes écoles, instituts et universités.

« L’impact économique de l’industrie du eSport et du gaming est colossal, avec un chiffre d’affaires de 175 milliards de dollars généré en 2021, loin devant le cinéma, en deuxième position, avec 40 milliards de dollars », a-t-il précisé, estimant que « le Maroc doit se donner les moyens pour percer dans ce domaine prometteur ».

Il a fait savoir que la FRMJE œuvre à élargir la base des pratiquants pour développer la compétition en eSport, à travers l’animation et l’équipement des maisons des jeunes.

A cet égard, M. El Khlifi a indiqué que plus de 28 maisons des jeunes à travers tout le Royaume ont bénéficié de ces équipements, notant que la Fédération a effectué plusieurs visites de terrain pour initier et former des formateurs au gaming, au profit de 3.000 jeunes.

Au niveau mondial, la FRMJE est membre de la Fédération internationale d’eSports (IESF), et a obtenu sa certification en tant que membre officiel de la Fédération Globale d’eSports et de la FIFA, ce qui prouve le développement et l’intérêt porté à ce secteur, a-t-il relevé.

Il a noté que grâce notamment à cette reconnaissance internationale, l’équipe nationale, 24 e au niveau mondial, a participé à la FIFA eNations cup 2022 au Danemark, où elle a été la seule équipe représentant le continent africain. L’équipe nationale féminine du eSport s’est quant à elle classée 2 e à l’issue de la Coupe arabe.

Dans l’ambition de développer davantage les différents aspects liés au eSport, le Royaume a récemment abrité le premier « Morocco E-Sport Summit », organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, qui a rassemblé des responsables marocains, des investisseurs et des développeurs de jeux électroniques pour examiner les opportunités et les moyens susceptibles de booster ce secteur au Maroc.