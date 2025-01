L’Association du transport aérien international (IATA) a souligné le rôle important du secteur de l’aviation du Maroc comme moteur de croissance économique.

Selon une étude publiée par l’International Air Transport Association (IATA), le Maroc est le pays africain qui a enregistré le plus grand nombre de vols par habitant en 2023. Ce classement reflète non seulement le niveau de connectivité aérienne du Royaume, mais également ses liens économiques, culturels et historiques avec le reste du monde.

Dans le rapport de l’IATA, le nombre de vols par habitant est estimé sur la base du trafic passagers origine-destination et de la population en 2023. Le Maroc arrive ainsi en tête en Afrique avec 333 vols pour 1.000 habitants, devant l’Afrique du Sud (298), l’Égypte (177), l’Algérie (138) et le Kenya (106).

La même source souligne le rôle important de ce secteur comme moteur de croissance économique. Au Maroc, 38.000 personnes sont directement employées dans l’aviation, générant une production économique de 1,1 milliard de dollars américains, soit 0,8 % du PIB total.

Des avantages supplémentaires sont générés par l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, les dépenses des employés et les activités touristiques, soit une contribution totale de 11,2 milliards de dollars américains au PIB, en plus de 855.500 emplois. Le tourisme en particulier soutenu par l’aviation contribue à hauteur de 8,5 milliards de dollars américains au PIB du pays et emploie 681.600 personnes.

L’IATA estime que les touristes internationaux au Maroc contribuent annuellement à hauteur de 12,1 milliards de dollars américains à l’économie grâce à l’achat de biens et de services auprès des entreprises locales. Le trafic aérien international a représenté 93 % du total des départs origine-destination (O-D) pour le Maroc en 2023, soit 11,7 millions de départs de passagers.

L’Europe est le plus grand marché international pour les flux de passagers en provenance du Maroc, suivie par le Moyen-Orient et l’Afrique. Près de 10 millions de passagers sont partis du Maroc vers l’Europe (85% du total), 738.200 vers le Moyen-Orient (6% du total) et 422.900 vers un autre pays d’Afrique (4% du total).

En 2023, les aéroports marocains ont, rappelons-le, établi un nouveau record de trafic avec 27 millions de passagers, selon les chiffres de l’Office national des aéroports (ONDA). Le trafic international avait crû de 32% par rapport à l’année 2022, dépassant 24,429 millions de passagers accueillis. Tous les faisceaux géographiques ont contribué à cette croissance: l’Europe (+32%), le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient (+32%), l’Afrique (+45%) et l’Amérique du Nord (+28%).

Cette performance a été favorisée par la création de plusieurs nouvelles lignes aériennes internationales desservant les aéroports marocains. C’est notamment le cas pour les aéroports de Marrakech-Ménara (Bilbao, Doha, Palma de Majorque, Bilbao, Luxembourg, Rennes, Gérone, Brest…), d’Agadir-Al Massira (Varsovie, Katowice, Copenhagen, Riga, Stockholm, Wroclaw…) et de Rabat-Salé (Genève, Catane, Nice, Nantes et Lyon).