Colorado: le chiffre d’affaires en baisse de 29% au S1-2020

Le chiffre d’affaires du spécialiste de la peinture Colorado a atteint 175,5 millions de dirhams HT, à fin juin 2020, en baisse de 29% par rapport à la même période une année auparavant.

Ce repli s’explique principalement par les conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 ayant causé un affaiblissement des ventes et l’arrêt quasi-total de l’activité de la société entre le 20 mars et fin avril, a précisé l’entreprise dans un communiqué, notant qu’une reprise a néanmoins été constatée durant le mois de juin et a permis d’atténuer cette baisse.

L’endettement net a baissé, quant à lui, de 20% suite au remboursement des crédits moyen terme et la baisse des crédits de refinancement à l’import. Le niveau d’endettement est maintenu à un niveau faible par rapport aux capitaux propres (9% à fin Juin 2020).

S’agissant des investissements réalisés à fin juin 2020, ils se sont élevés à 1,1 MDH et concernent principalement des travaux de mise à niveau de bâtiments et machines.