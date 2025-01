Le 1er janvier 2025, le prix du tabac a augmenté au Maroc après l’application d’une hausse de la Taxe intérieure de consommation (TIC), avec des hausses variant de 0,5 à 2 dirhams selon les marques.

Cette hausse fait suite à la loi de finances 2022 et s’inscrit dans une réforme fiscale visant à réduire les disparités entre les différentes catégories de cigarettes. L’objectif de cette réforme est d’équilibrer les prix entre les cigarettes de bas prix et celles de gamme supérieure tout en générant des recettes fiscales pour l’État. Voici les principales augmentations accordées par la commission d’homologation des prix des produits de tabac:

À partir du 2 janvier 2025, un paquet de « Casa » (tabac noir) sera proposé à 29 dirhams, tandis que les fumeurs plus aisés devront dépenser 27 dirhams pour un paquet de Chesterfield I, contre 25 dirhams en 2024. Camel Silver passera à 35 dirhams, contre 34,5 dirhams auparavant. Certains paquets, comme Camel Yellow, demeureront à 34,5 dirhams.

Concernant les marques d’entrée de gamme, les marques de la Société marocaine des tabacs (SMT) Gauloises et Marquise ont vu leur prix augmenter d’un dirham, tandis que les prix de Fortuna sont restés inchangés.

Les marques de Philip Morris International (PMI) L&M et Chesterfield ont augmenté de 2 dirhams. De leur côté, les marques de Japan Tobacco International (JTI), telles que Monte Carlo et LD, ont enregistré des hausses respectives de 2 et 1 dirham.

En ce qui concerne les marques Premium, le Marlboro Red Beyond et le Marlboro Blue Beyond ont vu leur prix augmenter de 40 à 41 dirhams, tandis que les prix des Marlboro classiques et Winston sont restés inchangés. Sur ce segment, la plus faible hausse est celle de Camel (50 centimes), portant son prix à 35 dirhams.

Marque Prix au 1er janvier 2025 (en DH) Hausse (en DH) Casa 29 +1 Chesterfield I 27 +2 Chesterfield Intense 27 +2 Chesterfield Rich 27 +2 Chesterfield Blue 27 +2 Chesterfield I (25 cig) 34 +2 Marquise Intense 28 +1 MQS FF 27 +1 MQS Lights 27 +1 Marquise Gold Medium 26 +1 Marvel 28 +1 Monte Carlo Filters 28 +2 Monte Carlo Lights 28 +2 Mustang 26 +1 Signature Red 27 +2 Signature Light 27 +2 LD Classic 26 +1 Gauloises Classic 26 +1 Gauloises Fusion 29 +1 Gauloises Red Mix 29 +1 L&M Intense 27 +2 Gauloises Sweet 29 +1 Gauloises Blend 29 +1 Gauloises Blondes Generation Filters 29 +1 Gauloises Blondes Generation Lights 29 +1 Gauloises Limited Edition 29 +1 LD Blue 26 +1 L&M Lights 29 +2 L&M FF 29 +2 Marquise FF 27 +1 Marquise Box FF 26 +1 Marquise Medium 27 +1 Marquise Menthol 26 +1 Marquise Lights 26 +1 Marquise Classic 28 +1 Marlboro Red Beyond 41 +1 Marlboro Beyond Blue 41 +1 Marlboro Red KS Soft Pack 37 +2 Camel Silver 35 +0,5 Camel Filters 35 +0,5 Camel Lights 35 +0,5 Glamour Menthol 40 +2 Glamour Pinks 40 +2

Ces augmentations visent à réduire les écarts fiscaux entre les différentes gammes de cigarettes, notamment les produits low-cost comme Gauloises, Marquise, Chesterfield ou Monte Carlo, dont les prix augmentent de 1 à 2 dirhams, par rapport à des ajustements plus faibles pour les marques premium comme Marlboro et Winston.

La TIC continuera à augmenter

La Taxe intérieure de consommation (TIC) continuera d’augmenter selon un calendrier bien défini, passant de 100 dirhams en 2022 à 550 dirhams en 2026. Le minimum de perception augmentera également, atteignant 953 dirhams à la même date. Cette hausse vise à générer des recettes supplémentaires pour l’État, tout en cherchant à réduire les disparités fiscales entre les différentes gammes de produits.

Cependant, bien que cette stratégie de hausse des prix soit présentée comme un levier pour réduire la consommation de tabac, ses effets semblent divergents. En effet, malgré les augmentations successives, la consommation de tabac n’a pas diminué comme prévu, et certains observateurs notent une intensification du marché parallèle.

Il convient de rappeler que, malgré ces tensions autour de l’augmentation des prix, l’impôt sur le tabac demeure une source de revenus importante pour l’État. La commission en charge de l’homologation des prix se réunit périodiquement pour établir les tarifs de vente du tabac au Maroc, contribuant ainsi au financement du budget de l’État tout en répondant à des objectifs fiscaux et de santé publique.