L’application destinée aux commerces de proximité Chari.ma vient d’annoncer l’acquisition de Karny.ma, un carnet de crédit sur téléphone destinés aux petits commerces.

La start-up marocaine Chari vient de s’offrir l’application de gestion de crédit Karny.ma. « Suite à l’annonce de son financement par Plug and Play , Venture Capitalist le plus actif de la Silicone Valley, par Orange Digital Ventures , le bras de capital risque de l’opérateur télécom français, et par le Y Combinator , accélerateur de startups à San Franciscon, Chari Maroc annonce l’acquisition de l’application de carnet de crédit sur mobile: Karny.ma », annonce Chari.ma dans un communiqué parvenu à H24info.

Dans l’optique d’offrir plus de services à ses utilisateurs, Chari a fait l’acquisition de Karny.ma, un carnet de crédit sur téléphone permettant aux commerces traditionnels de proximité de gérer leurs encours client. Disponible sur Google Play, l’application leur permet d’enregistrer simplement leurs transactions sur leur téléphone, les partager avec leurs débiteurs et collecter ainsi plus facilement leurs prêts. Karny.ma, fondée par des consultants du Boston Consulting Group, compte déjà quinze mille épiceries clientes sur l’ensemble du territoire Marocain.

Chari.ma espère utiliser Karny.ma pour acquérir de nouveaux utilisateurs à moindre prix. Le cout d’acquisition client étant plus faible sur Karny que sur Chari. Il suffit donc pour le groupe d’attirer de nouveaux utilisateurs sur Karny.ma et ensuite de les convertir en utilisateurs de Chari.ma.

» Les utilisateurs de Karny.ma sont en plein dans la cible de ceux de Chari. Nous pensons qu’il peut y avoir beaucoup de synergies entre les deux applications et nous souhaitons faire grandir les deux en parallèle avec comme objectif final de commencer à offrir des services financiers à l’ensemble de notre clientèle. Nous espérons pour cela obtenir rapidement un agrément d’établissement de paiement « , indique Ismael Belkhayat, Cofondateur et PDG de Chari.