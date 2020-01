CGEM: le binôme Alj-Tazi à Dakhla

Le candidat à la présidence de la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj et son colistier Mehdi Tazi, continuent leurs tournées. Après Marrakech et Agadir, le binôme a débarqué aujourd’hui à Dakhla.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre d’une d’une tournée du binôme candidat dans les différentes régions du Royaume, a porté sur une série de questions relatives aux besoins et aux attentes des entreprises et à leur financement, aux impôts et à la sécurité sociale ainsi que sur des sujets en lien avec la concurrence étrangère et les exportations.

«La région a connu un développement exceptionnel ces dernières années sur les secteurs du tourisme, de l’agriculture et de la pêche. Le nouveau port permettra de passer un nouveau cap», a affirmé Mehdi Tazi.

Le Conseil d’Administration de la CGEM a validé fin décembre la candidature du binôme Chakib Alj et Ahmed Mehdi Tazi. Chakib Alj a, ainsi, été admis à présenter sa candidature à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire élective, prévue le 22 janvier 2020, en tant que candidat à la fonction de Président de la CGEM et Ahmed Mehdi Tazi en tant que vice-président de l’organisation patronale.