Chakib Alj : «Nos propositions sont un défi pour le budget de l’Etat, mais elles sont nécessaires pour les entreprises»

L’accélération de la capitalisation des entreprises est aujourd’hui plus qu’une exigence, c’est une nécessité, a indiqué, lundi à Casablanca, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

L’allégement des conditions pour les opérations de structuration et d’apports en capital permettra de faire émerger une nouvelle génération d’entreprises solides, compétitives qui pourra porter les projets industriels de substitutions aux importations et le « Made in Morocco », a précisé M. Alj lors d’un point de presse consacré à la présentation des propositions de la CGEM pour la Loi de Finances 2021.

« La trésorerie des entreprises pâtit fortement de la crise et pour nous, il est logique et primordial de recouvrer les créances dues par l’Etat, avant de s’orienter vers d’autres financements », a-t-il fait remarquer, notant, à ce titre, que la réforme de la TVA est « un impératif majeur et urgent ».

S’agissant du volet social, M. Alj a noté que celui-ci est d' »une grande priorité » et représente une part importante des recommandations. « Sans le capital humain, la chaîne économique ne pourra aller de l’avant. Maintenir les emplois, encourager les recrutements, stimuler la demande,… sont au coeur de nos propositions pour cette LF 2021 », a-t-il insisté.

« Nous sommes conscients que nos propositions constitueront un défi pour le budget de l’Etat, mais elles sont nécessaires pour que les entreprises se relèvent de cette crise. Autrement, nous risquons de les voir disparaître ainsi que les recettes fiscales qui vont avec », a relevé le patron des patrons.

Pour cette Loi de finances, la CGEM s’est fixé cinq priorités à savoir, la préservation du tissu productif et de l’emploi, le soutien à la demande et à l’appui social, la reconstitution des fonds propres pour les entreprises, le soutien de la trésorerie des entreprises et la simplification de la relation avec l’administration et les administrés.

Par ailleurs, le président de la CGEM a plaidé pour le renforcement de la confiance avec l’administration, afin de permettre à l’entreprise de créer de l’emploi et de la valeur.

« En ces temps difficiles, il nous semble évident de renforcer la confiance avec l’Administration à travers une simplification des relations actuelles et une révision des procédures de contrôles, dans le but de permettre à l’entreprise de se concentrer sur sa mission première de création d’emploi et de valeur », a indiqué M. Alj.

Il a, en outre, souligné que « la crise actuelle porte et portera beaucoup de préjudices à nos entreprises et à la pérennité de l’emploi comme c’est le cas partout ailleurs ».

Néanmoins, le discours de SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône, « a insufflé une dynamique largement saluée par les acteurs économiques », notamment à travers l’injection des 120 milliards de dirhams (MMDH) dans l’économie nationale.

« Nous nous sommes basés sur notre vision de la relance de notre économie tout en intégrant les Hautes Orientations Royales afin de construire la feuille de route de la CGEM pour la LF 2021 », a-t-il fait savoir.