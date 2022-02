Quelque 255 mille quintaux d’orge subventionnée ont été dédiés aux agriculteurs de la région Casablanca-Settat dans le cadre des mesures visant à atténuer les effets du déficit pluviométrique, a indiqué le directeur régional de l’agriculture au niveau de la région, Abderrahmane Naili.

Dans le cadre de ces mesures qui interviennent en application des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI appelant à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires pour faire face à l’impact du déficit des pluies sur le secteur de l’agriculture, un autre programme portant sur les aliment composés destiné aux vaches laitières avec une contribution de l’état à hauteur de 1,5 dirhams par kilogramme a été mis en place, outre une dotation de 120 mille quintaux d’aliments composés destinés aux agriculteurs producteurs de viande rouge et de lait, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.

La saison agricole actuelle a débuté dans des conditions difficiles au niveau de la région, ce qui a amené la direction régionale à prendre les mesures et dispositions nécessaires pour soutenir le secteur, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne l’assurance, M. Naili a relevé que la direction a décidé d’accélérer la cadence de contrôle et de suivi à travers le déploiement sur le terrain de commissions spécialisées pour recenser le nombre d’agriculteurs affectés alors que d’habitude l’assureur entame cette opération durant les mois d’avril et de mai, notant que 182 mille hectares (45 mille agriculteurs) sont assurés au niveau de la région.

S’agissant de l’irrigation et du financement des investissements innovants dans ce domaine, le responsable a fait savoir que la direction est en train de coordonner avec la chambre d’agriculture et les autorités locales pour déterminer les priorités et besoins, notant qu’il a été décidé de forer et d’équiper 10 puits pour les mettre à la disposition des populations qui pâtissent de précarité, pauvreté et sécheresse pour exploitation dans l’abreuvement du bétail.

Lire aussi: Sécheresse: l’Intérieur interdit l’arrosage des espaces verts, appelle à restreindre les débits d’eau distribués aux usagers

S’agissant de la gestion du déficit dans les eaux d’irrigation, il a relevé que vu le déficit au niveau du complexe hydraulique Hansali-Al Massira, la direction a été contrainte de mettre en place un programme adapté avec la situation actuelle et les contraintes liées au taux de stockage du complexe.

Dans le même sens, il a relevé que la direction s’est employé à élaborer un programme régional d’urgence pour soutenir le secteur au cours de l’actuelle saison agricole et a organisé à cet effet plusieurs rencontres et campagnes de communication et de mobilisation avec les gouverneurs, élus et agriculteurs de la région notamment à Berrechid, Settat, Benslimane, Mohammadia, El Jadida, Sidi Bennour en présence du président de la chambre d’agriculture de la région pour la préparation de l’opération de distribution des aliments de bétail.

Selon lui, le secteur agricole au niveau de la région a été fortement impacté, expliquant que la région dispose de 900 mille hectares de terres arables dont plus de 65 pc ont été cultivés, tandis que la direction a distribué 350 mille quintaux de semences réparties entre blé dur, blé tendre et orge.

La rareté de pluie au cours des mois de janvier et février a décimé la plupart des cultures, a-t-il affirmé.