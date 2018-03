Casablanca: ouverture d'un centre maroco-indien d’excellence en technologies de l’information

Un Centre d’excellence en technologies de l’information, réalisé en partenariat avec la république de l'Inde, a ouvert ses portes aux candidats marocains souhaitant développer un large éventail de compétences liées aux environnements de technologies de l'information (IT).

Créé dans le cadre d'un accord de coopération entre le ministère de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique et le ministère des affaires étrangères de la République de l’Inde, ce centre situé à Casablanca vise à développer le secteur des technologies de l'information au Maroc, indique l'Institut national des postes et télécommunications (INPT) dans un communiqué.

Fruit de la mutualisation et la complémentarité des ressources, le Centre a lancé ses premiers appels à candidature pour l'inscription des candidats, précise le communiqué ajoutant qu'à l’issue de cet appel à candidature, les premiers groupes d’inscrits ont commencé les formations et les 2èmes groupes commenceront au courant de ce mois. Porté par l'INPT et le "Centre for Development of Advanced Computing", relevant du ministère de la communication et des technologies de l’information de l’Inde, ce centre vise à assurer une formation certifiante en anglais, au profit des jeunes (Bac+2) dans les domaines scientifique, informatique ou technique.

Installé au Technopark de Casablanca, ce centre devra contribuer à promouvoir l'échange du savoir, des connaissances, d’enseignements, et d’expériences scientifiques et technologiques à travers des programmes axés sur des thématiques avancées en développement IT, telles que "le génie logiciel", "la conception des sites Web et multimédias", "la programmation Java", "l’administration du système Linux", "la gestion de projet IT" ainsi que "l’administration des bases de données", souligne la même source. Ce centre qui s'inscrit dans le cadre du plan d’accélération industrielle du ministère et de la stratégie Maroc Digital ambitionne, entre autres, de positionner le Maroc en tant que hub numérique en Afrique, de réduire la fracture numérique et permettre aux entreprises de bénéficier des avantages du numérique. Il constituera une plateforme de coopération multilatérale au profit de l’Afrique, à travers notamment l’assistance et l’accompagnement de cadres issus des pays africains.

Aménagé sur une superficie de 600 m², ledit centre est doté de ressources et infrastructures en adéquation avec les standards appropriés et les besoins de formations. Il est équipé de matériels informatiques, licences, progiciels IT et d’une bibliothèque, fournis par le gouvernement de l’Inde. EXP.