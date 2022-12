Si les prix des carburants ont connu une baisse générale le 1er décembre dernier, Afriquia a appliqué une baisse de 1,60 dirham sur le litre de gasoil.

Depuis le 1er décembre dernier, le prix à la pompe de diesel affiché dans les différentes stations de service d’Afriquia au Maroc est 1,60 dirhams moins cher.

Chez les autres opérateurs de distribution des carburants, une baisse allant jusqu’à 0,8 dirhams a été appliquée sur les prix à la pompe.

Dans un rapport publié fin septembre, sur « la flambée des prix des intrants et matières premières au niveau mondial » et ses « conséquences sur le fonctionnement concurrentiel des marchés nationaux », le Conseil de la concurrence indiquait Afriquia SMDC était « la société la moins performante » du marché marocain « dans la mesure où ses marges nettes ont fluctué entre 0,07 DH/l (2021) et 0,16 DH/l (2019) ».

La société Winxo a de son côté le taux de rentabilité financière le plus élevé, soit 60% entre 2018 et 2021, suivie de Vivo Energy Maroc avec un taux se situant entre 44 et 52% pour la période 2018-2021.