Les prix du poisson sont stables ou ont augmenté modérément. Et cela malgré la hausse du prix du carburant pour les bateaux. Du moins, jusqu’à présent…

Haja Malika, jeune retraitée du service public, déambule sur le marché du Mellah de Rabat. Sur l’étale de son poissonnier: un peu de raies, de merlans et de sardines. Mais tout cela au compte-gouttes. C’était jeudi dernier, à quelques jours du mois sacré.

« Aujourd’hui, il y a à peine 10% de l’offre habituelle. Je m’attendais à voir les prix baisser, mais c’est le poisson qui se fait rare”, déplore cette dame. “Sur la quinzaine de poissons proposés sur le marché, une dizaine ont vu leurs prix augmenter, une hausse de 10% maximum”, assure le commerçant.

S’il ne déplore pas de rupture de stock ou de baisse de fréquentation de la clientèle, il avoue une certaine appréhension. “On connaît nos clients. On ne peut pas se permettre de proposer des produits frais que personne n’achètera. Même chose pour les pêcheurs. A quoi bon un chalutier irait en mer si la hausse des prix du carburant plombait ses comptes”, explique le commerçant.

En 2022, l’inflation n’a pas fini de faire des vagues. Elle atteindra +4,7% avec une croissance en berne (+0,7%) en 2022, a récemment prévenu Bank Al Maghrib sur fond de flambée des prix liée en partie à la guerre en Ukraine. Après un taux de 1,4% en 2021, l’inflation devrait atteindre 4,7% cette année, avant de retomber à 1,9% en 2023, selon le conseil de la Bank Al-Maghrib, la banque centrale.

Jusqu’ici, les prix des poissons ont été épargnés par les hausses. À Casablanca, autre ambiance, les prix sont stables ou ont augmenté modérément. Et cela malgré la hausse du prix du carburant pour les bateaux.

Alors qu’un chalutier de 12 mètres consomme, en moyenne, 800 litres de carburants par jour, un litre de gasoil avoisinant les 13 à la pompe fait ainsi monter la facture quotidienne à… 1200 DH.

Inquiétudes

Après l’élection du nouveau bureau de la Fédération des Pêches Maritimes (FPM) de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et qui regroupe l’ensemble des segments de la pêche maritime (hauturière, côtière, artisanale, industries de transformation et aquaculture), les membres du bureau de la FPM se sont empressés de rencontrer Zakia Driouich, secrétaire générale du ministère de la Pêche maritime et des responsables du ministère.

Il était surtout question de «la préoccupation de l’ensemble de la profession de la pêche maritime concernant la flambée des prix du gasoil et plus particulièrement pour la filière de la pêche côtière qui est menacée par l’arrêt total de son activité».

À cet effet, les membres des filières de la pêche hauturière et côtière ont exprimé «leur solidarité pour négocier avec les différents intervenants l’ajustement des prix du gasoil». Si de plus en plus de chalutiers se trouvaient immobilisés à quai – de par leur incapacité à faire face à la hausse du gasoil – le prix du poisson frais finit par flamber en cas de forte demande, comme c’est le cas lors du mois de Ramadan. Un phénomène qui se fait de plus en plus sentir surtout à Casablanca. Ce dimanche 3 avril 2022, le prix des sardines – dit poisson du peuple – a atteint le seuil de vingt dirhams le kilo…